Дома жителей Алтайского края перенесут на электронную карту

БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Улицы и дома населенных пунктов Улицы и дома населенных пунктов Алтайского края привяжут к цифровой карте в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным ведомства, уполномоченные по вопросам переписи уже приступили к созданию цифровых карт. Переписчики уточнят геокоординаты домов, а в дальнейшем смогут привязать итоги переписи к цифровой карте страны, подчеркнули в Алтайкрайстате.

"На сегодняшний день регистраторы во время обхода домов сравнили их наличие в маршрутном листе и на бумажной карте с реальным расположением на местности. Актуализированный картографический материал передали на тиражирование для использования при формировании оргплана", - цитирует ведомство слова начальника отдела статистики населения и здравоохранения Алтайкрайстата Светланы Поповой.