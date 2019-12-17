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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-17T19:51+0300
https://ria.ru/20191217/1562504598.html
Дома жителей Алтайского края перенесут на электронную карту
https://cdn22.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_0:151:3108:1899_1036x0_80_0_0_9d41f6b4d957f3a900c1b3524d0d8476.jpg
РИА Новости

Дома жителей Алтайского края перенесут на электронную карту

19:51 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алтайский край. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Улицы и дома населенных пунктов Алтайского края привяжут к цифровой карте в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным ведомства, уполномоченные по вопросам переписи уже приступили к созданию цифровых карт. Переписчики уточнят геокоординаты домов, а в дальнейшем смогут привязать итоги переписи к цифровой карте страны, подчеркнули в Алтайкрайстате.
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"На сегодняшний день регистраторы во время обхода домов сравнили их наличие в маршрутном листе и на бумажной карте с реальным расположением на местности. Актуализированный картографический материал передали на тиражирование для использования при формировании оргплана", - цитирует ведомство слова начальника отдела статистики населения и здравоохранения Алтайкрайстата Светланы Поповой.
Всероссийская перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Во время переписи будут учитывать людей, постоянно живущих на данной территории на 1 октября 2020 года. Будущая перепись задействует новые электронные методы сбора сведений о населении. Жители смогут самостоятельно заполнить переписные листы в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Или переписчики внесут данные на планшетный компьютер также в электронной форме при обходе жилых помещений.
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