Традиционная ГУМ-Ярмарка открылась у стен Кремля

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Традиционная Традиционная ГУМ -Ярмарка открылась у стен московского Кремля , в этом году установлено рекордное количество домиков с угощениями и подарками, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов.

"У стен Кремля рядом с ГУМ-Катком открылась ГУМ-Ярмарка. В этом году она стала больше, чем когда-либо, и растянулась от Исторического музея до улицы Ильинки. На ГУМ-Ярмарке рекордное количество домиков с угощениями и новогодними подарками – всего их 63", — сообщили в пресс-службе.

© Фото : пресс-служба ГУМа ГУМ-Ярмарка на Красной площади © Фото : пресс-служба ГУМа ГУМ-Ярмарка на Красной площади

Как отметили организаторы, основной темой оформления ярмарки стала телевизионная программа "Спокойной ночи, малыши!", которой в этом году исполнилось 55 лет.

"Тема "Спокойной ночи, малыши!" прослеживается не только в оформлении ярмарки, но и в развлекательной программе для её гостей. С пятницы по воскресенье и во все праздничные дни для посетителей ждет новогоднее шоу с участием народного ансамбля "Услада", театра кукол "Балаган", акробатов и ходулистов", — добавили организаторы.

Гости ГУМ-Ярмарки могут отведать традиционные зимние угощения: блины с маслом и сметаной, пончики и сладости, сбитень на меду, чай из самовара. Кроме того, попробовать кухню Старого Света: глинтвейн, трдельники и жареные каштаны.

© Фото : пресс-служба ГУМа ГУМ-Ярмарка на Красной площади © Фото : пресс-служба ГУМа ГУМ-Ярмарка на Красной площади

"Помимо этого, посетители смогут попробовать роклет (блюда с плавленым сыром), поесть сочных бургеров, отведать горячие хот-доги "Дымов", сочные чебуреки, пирожки с начинкой на любой вкус и даже выпить капучино с собственным изображением на молочной пенке", — рассказали в пресс-службе.

В деревянных домиках посетители смогут купить новогодние подарки в русском народном стиле – елочные шары и расписные жостовские подносы, декорированные валенки ручной работы и вязаные варежки, матрешки и шкатулки, оренбургские и павлопосадские платки. Помимо этого на ярмарке будут продавать праздничные игрушки, новогодние подарки и живую елку.

"На ГУМ-Ярмарке дети и взрослые будут кататься на каруселях, которых в этом сезоне целых шесть: с воздушными шарами, с чашками, цепочная, с машинками, самолет, а также главный карусельный хит – двухэтажная с резными лошадками", — добавили организаторы.

Работа ГУМ-Ярмарки на Красной площади продлится до 1 марта.