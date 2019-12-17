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Вологодская область
2019-12-17T19:36+0300
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Школы на тысячу мест построят в Вологде и Череповце
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РИА Новости

Школы на тысячу мест построят в Вологде и Череповце

19:36 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГород Череповец
Город Череповец
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 17 дек – РИА Новости. В Вологде и Череповце в ближайшие три года построят две новые школы на средства федеральной субсидии, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
За три последних года в регионе построены пять новых школ на общую сумму 2,9 миллиарда рублей в Кирилловском, Вытегорском, Кичменгско-Городецком районах, а также школы-тысячники в Вологде и Череповце.
По информации пресс-службы, в 2021 году из федерального бюджета будет выделен 581 миллион рублей на строительство школы на тысячу мест в Вологде, размер субсидии на школу в Череповце будет объявлен позже.

"Будущая школа в Вологде – это современный типовой проект с бассейном, спортивным залом и стадионом", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.

Помимо строительства новых школ особое внимание уделяется и ремонту зданий "старого поколения", говорится в сообщении пресс-службы, в этом году за счет средств областного бюджета был отремонтировано 41 школьное здание.
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