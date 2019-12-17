В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС

Так, в ЕС признали, что оператор ГТС отделен от "Нафтогаза", занимающегося также добычей и продажей газа в соответствии с европейским законодательством.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт "Газпром" сможет заключить с независимым оператором. Поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать такую компанию до 1 января.