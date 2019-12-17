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В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
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РИА Новости

В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС

19:34 17.12.2019 (обновлено: 21:54 17.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
Так, в ЕС признали, что оператор ГТС отделен от "Нафтогаза", занимающегося также добычей и продажей газа в соответствии с европейским законодательством.
Группа "Нафтогаз" передала акции оператора холдингу "Магистральные газопроводы Украины", подконтрольному Минфину. Новая компания начнет деятельность с 1 января 2020 года.
Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт "Газпром" сможет заключить с независимым оператором. Поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать такую компанию до 1 января.
Рабочий на газовой станции на Украине
3 ноября, 21:50
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Нафтогаз УкраиныЕвросоюзУкраинаЭкономика
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