Глава ПАСЕ надеется на активную работу России в ассамблее

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным выразила надежду, что российская делегация продолжит свое активное участие в работе ассамблеи.

"Я рада, что Россия снова обрела свое место в ПАСЕ и российские парламентарии участвуют в ее работе с докладами. Я надеюсь, что российская делегация будет продолжать свое деятельное, активное участие в работе ПАСЕ. Нам удалось воссоздать пространство для диалога для того, чтобы мы вместе могли двигаться вперед", - заявила она.

По ее словам, в рамках ПАСЕ есть сторонники диалога, а не огульных обвинений и отказа от него.

Со своей стороны Володин пригласил Паскье посетить Россию в следующем году.

"Я знаю, что в январе истекает срок ваших полномочий, но независимо от того, где вы дальше будете себя реализовывать, всегда рады вас видеть", - сказал он.

"Для того чтобы понять Россию, нужно побывать в регионах. Поэтому если будет у вас возможность, приезжайте, я вас приглашаю", - добавил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы провел для председателя ПАСЕ небольшую экскурсию по зданию палаты, в том числе он познакомил ее с журналистами в пресс-центре.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.