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Глава ПАСЕ надеется на активную работу России в ассамблее
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РИА Новости

Глава ПАСЕ надеется на активную работу России в ассамблее

19:28 17.12.2019
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© Фото : Council of Europe/ Klara BeckПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© Фото : Council of Europe/ Klara Beck
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным выразила надежду, что российская делегация продолжит свое активное участие в работе ассамблеи.
"Я рада, что Россия снова обрела свое место в ПАСЕ и российские парламентарии участвуют в ее работе с докладами. Я надеюсь, что российская делегация будет продолжать свое деятельное, активное участие в работе ПАСЕ. Нам удалось воссоздать пространство для диалога для того, чтобы мы вместе могли двигаться вперед", - заявила она.
По ее словам, в рамках ПАСЕ есть сторонники диалога, а не огульных обвинений и отказа от него.
Со своей стороны Володин пригласил Паскье посетить Россию в следующем году.
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"Я знаю, что в январе истекает срок ваших полномочий, но независимо от того, где вы дальше будете себя реализовывать, всегда рады вас видеть", - сказал он.
"Для того чтобы понять Россию, нужно побывать в регионах. Поэтому если будет у вас возможность, приезжайте, я вас приглашаю", - добавил Володин.
Кроме того, спикер Госдумы провел для председателя ПАСЕ небольшую экскурсию по зданию палаты, в том числе он познакомил ее с журналистами в пресс-центре.
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Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. ПАСЕ 26 июня нынешнего года в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
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Лилиан Мори ПаскьеГосдума РФВячеслав ВолодинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПолитика
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