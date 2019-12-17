Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T19:42+0300
https://ria.ru/20191217/1562503647.html
Россия и Китай обсудят обновление соглашения о безвизовых поездках
https://cdn23.img.ria.ru/images/133920/99/1339209943_0:168:3046:1881_1036x0_80_0_0_8333793a05b86f472ee496b599abf7b3.jpg
РИА Новости

Россия и Китай обсудят обновление соглашения о безвизовых поездках

19:21 17.12.2019 (обновлено: 19:42 17.12.2019)
729
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев
Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев. Архивное фото
ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Россия и Китай в ближайшее время намерены провести двусторонние консультации по вопросу обновления соглашения о безвизовых групповых туристских обменах, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Сергей Корнеев.
"Что касается соглашения, то диалог с министерством культуры и туризма КНР будет продолжен, будут проведены двусторонние консультации в ближайшее время, в том числе и с министерством культуры и туризма КНР, и с нашими экспертами, после этого в установленном порядке будем двигаться дальше", - заявил Корнеев.
Американские доллары
9 декабря, 13:16Россия-Китай: Главное
Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $100 млрд
По его словам, "другое дело, что параллельно мы хотим обсудить и проработать с нашими китайскими коллегами механизмы безопасности туризма, механизмы защиты от демпинга, механизмы удобной, правильной, комфортной и юридически прозрачной работы партнеров туристского рынка Китая и России".
Он добавил, что "(для подписания соглашения – ред.) я не вижу препятствий, важно, чтобы был правильный диалог, мы же понимаем, что произошла реорганизация и у нас, и в Китае, когда государственное управление по туризму Китая передало свои полномочия министерству культуры и туризма, мы понимаем, что соглашение должно обязательно учитывать мнение и наших, и китайских партнеров".
Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристских обменах заключено российской и китайской сторонами в 2000 году, согласно документу, путешественники обеих стран в составе организованных тургрупп могут находиться на территории соседнего государства без визы не более 15 дней. Как ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия и Китай планируют обновить соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, поскольку оно было подписано 19 лет назад и уже утратило свою актуальность.
Туристы на Красной площади в Москве
9 декабря, 18:32Туризм
Эксперты: туристы из Китая стали лидерами по тратам в России
700005
Обсудить 1
ТуризмтуристыНовости - ТуризмСергей КорнеевТатьяна ГоликоваРостуризмКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Виды России. Курильские острова
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Дмитрий Мезенцев
Российский посол призвал не торопиться в вопросах интеграции с Минском
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Полиция на месте преступления
В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Заседание Совета безопасности ООН
Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР
Конверт с долларовыми купюрами
Власти Аргентины хотят пополнить бюджет за счет "налога на доллар"
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
00:30Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Лента новостейМолния