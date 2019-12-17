Россия и Китай обсудят обновление соглашения о безвизовых поездках

ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Россия и Китай в ближайшее время намерены провести двусторонние консультации по вопросу обновления соглашения о безвизовых групповых туристских обменах, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Сергей Корнеев

"Что касается соглашения, то диалог с министерством культуры и туризма КНР будет продолжен, будут проведены двусторонние консультации в ближайшее время, в том числе и с министерством культуры и туризма КНР, и с нашими экспертами, после этого в установленном порядке будем двигаться дальше", - заявил Корнеев.

По его словам, "другое дело, что параллельно мы хотим обсудить и проработать с нашими китайскими коллегами механизмы безопасности туризма, механизмы защиты от демпинга, механизмы удобной, правильной, комфортной и юридически прозрачной работы партнеров туристского рынка Китая и России".

Он добавил, что "(для подписания соглашения – ред.) я не вижу препятствий, важно, чтобы был правильный диалог, мы же понимаем, что произошла реорганизация и у нас, и в Китае, когда государственное управление по туризму Китая передало свои полномочия министерству культуры и туризма, мы понимаем, что соглашение должно обязательно учитывать мнение и наших, и китайских партнеров".