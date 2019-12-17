Глава Пермского края сделает 31 декабря выходным для своих сотрудниц

УФА, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что 31 декабря женщины аппарата правительства региона не будут работать, за них в последний день года отработают мужчины – госслужащие.
По его словам, вопрос объявления 31 декабря выходным в целом по региону полностью находится в компетенции правительства России.
"А что касается бюджетной сферы и госслужащих, руководители сами внутри могут отработать этот вопрос. Я в своем секретариате женщин отпущу домой 31 декабря, мы так договорились, что с коллегами постараемся решить все вопросы в этот день сами", - заявил Решетников в прямом эфире в своем Instagram.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.