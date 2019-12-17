Фанаты вспоминают любимые серии в день рождения "Симпсонов"

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Фанаты делятся любыми моментами и сериями из классического мультфильма, который отмечает сегодня 30 лет со дня выхода первой серии, . Фанаты делятся любыми моментами и сериями из классического мультфильма, который отмечает сегодня 30 лет со дня выхода первой серии, сообщает NME.

Многие фанаты называют сериал "величайшим телешоу всех времен".

Интересно, что у каждого есть своя любимая серия, строчка или персонаж.

"Мой любимый эпизод – 19 серия второго сезона", - пишет @ShaunKitchener.

The Springfiled files – любимая серия @katymcnairxo.

А @CalumSSherwood считает лучшим эпизодом A Fish Called Selma, а лучшими персонажами – Пэтти и Сельму.

"Не могу поверить, что Симпсонам 30 лет. Моя любимая серия четвертого сезона - I Love Lisa, - поделился @JoePassmore.

"Я вырос на них. Первым эпизодом, который я посмотрел, был Bart the Daredevil", - рассказал @ManicalleBevs.

"Симпсоны многому меня научили, из них у меня много цитат и пародий. Мне кажется, в подростковом возрасте я всегда общался со сверстниками, ссылаясь на них", - поделился @SianMP.