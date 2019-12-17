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2019-12-17T22:58+0300
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Фанаты вспоминают любимые серии в день рождения "Симпсонов"
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РИА Новости

Фанаты вспоминают любимые серии в день рождения "Симпсонов"

22:58 17.12.2019
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© Мэтт Грейнинг Персонажи мультсериала The Simpsons
Персонажи мультсериала The Simpsons
© Мэтт Грейнинг
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Фанаты делятся любыми моментами и сериями из классического мультфильма, который отмечает сегодня 30 лет со дня выхода первой серии, сообщает NME.
Многие фанаты называют сериал "величайшим телешоу всех времен".
Интересно, что у каждого есть своя любимая серия, строчка или персонаж.
"Мой любимый эпизод – 19 серия второго сезона", - пишет @ShaunKitchener.
The Springfiled files – любимая серия @katymcnairxo.
А @CalumSSherwood считает лучшим эпизодом A Fish Called Selma, а лучшими персонажами – Пэтти и Сельму.
"Не могу поверить, что Симпсонам 30 лет. Моя любимая серия четвертого сезона - I Love Lisa, - поделился @JoePassmore.
"Я вырос на них. Первым эпизодом, который я посмотрел, был Bart the Daredevil", - рассказал @ManicalleBevs.
"Симпсоны многому меня научили, из них у меня много цитат и пародий. Мне кажется, в подростковом возрасте я всегда общался со сверстниками, ссылаясь на них", - поделился @SianMP.
Первую серию мультфильма показали по телевизору 17 декабря 1989 года.
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