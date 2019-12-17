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Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"

18:57 17.12.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Компания Nord Stream 2 заявила, что планирует завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев, но не намерена спекулировать о сроках окончания строительства газопровода, заявили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее таблоид BILD сообщил со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ, что в Берлине рассчитывают, что "Северный поток"-2 могут завершить в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США.
"Без комментариев. Мы не намерены спекулировать на данную тему", - заявили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2, добавив, что "мы планируем завершить проект "Северный поток"-2 в течение нескольких месяцев".
Строительство газопровода Северный поток-2
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Nord Stream 2 AGBildСеверный поток — 2ГерманияСШАБерлин (город)Экономика
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