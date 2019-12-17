Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T18:51+0300
https://ria.ru/20191217/1562502503.html
В Киеве завершились митинги у здания Верховной Рады
https://cdn25.img.ria.ru/images/156249/84/1562498451_0:233:2843:1832_1036x0_80_0_0_772e8f8b7b05c827159a9893497a8d70.jpg
РИА Новости

В Киеве завершились митинги у здания Верховной Рады

18:51 17.12.2019
998
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга против продажи земли возле здания Верховной Рады в Киеве
Участники митинга против продажи земли возле здания Верховной Рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. Митинги возле здания Верховной рады Украины, в том числе против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, завершились, передает корреспондент.
Несколько акций прошли во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Ранее у здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны.
Организаторы протеста против открытия рынка земли на Украине, а также митинга собственников нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией заявили со сцен, которые установлены на площади Конституции, что они намерены продолжить свои акции в среду. После этого участники протестов разошлись. Организаторы митингов принялись разбирать сцены, которые установлены у здания украинского парламента.
Правоохранители тоже начали покидать место проведения протестов, они садятся в полицейские автобусы и уезжают. Однако несколько десятков полицейских продолжают стоять в оцеплении Верховной рады.
Обстановка в центре Киева стабилизировалась и остается спокойной.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
Протесты против пенсионной реформы
Вчера, 16:06
В Париже начались протесты против пенсионной реформы
050310
Обсудить 0
Зорян ШкирякВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Таможенник на российско-украинской границе
Россия дополнила санкционный список в отношении граждан Украины
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко предрекла Украине африканский голод
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Сотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве
После столкновений у здания Верховной рады завели уголовное дело
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине у мужчины изъяли более десяти тысяч единиц боеприпасов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал страны, которые "тянут ПАСЕ в прошлое"
Во время демонстрации в Париже, Франция
В Париже радикалы устроили беспорядки в ходе манифестации
Газодобывающее предприятие на Украине
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше заявили, что из-за судебной реформы страна может покинуть ЕС
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2" могут достроить в течение месяца, считают в ФРГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
Лента новостейМолния