В Киеве завершились митинги у здания Верховной Рады

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. Митинги возле здания Митинги возле здания Верховной рады Украины , в том числе против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, завершились, передает корреспондент.

Несколько акций прошли во вторник у здания Верховной рады в Киеве , в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Ранее у здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны.

Организаторы протеста против открытия рынка земли на Украине, а также митинга собственников нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией заявили со сцен, которые установлены на площади Конституции, что они намерены продолжить свои акции в среду. После этого участники протестов разошлись. Организаторы митингов принялись разбирать сцены, которые установлены у здания украинского парламента.

Правоохранители тоже начали покидать место проведения протестов, они садятся в полицейские автобусы и уезжают. Однако несколько десятков полицейских продолжают стоять в оцеплении Верховной рады.

Обстановка в центре Киева стабилизировалась и остается спокойной.