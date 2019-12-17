В Париже радикалы устроили беспорядки в ходе манифестации

ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Радикально настроенная молодёжь устроила беспорядки в ходе шествия против пенсионной реформы, которое проходит днём во вторник в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обстановка в пешей колонне начала накаляться в нескольких сотнях метрах от финальной точки маршрута - площади Насьон.
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Одетые в чёрное молодые люди стали молотками и камнями разбивать стеклянные витрины, автобусные остановки и станции зарядки электромобилей, расписывать маркерами и баллончиками стены, и вытаскивать на середину проезжей части мусорные баки.
Также они выкрикивали оскорбления в адрес полицейских и властей страны. На журналистов, попытавшихся заснять акты хулиганства на видео, нарушители спокойствия незамедлительно набрасывались с кулаками и отборной бранью.
До площади Насьон группа агрессивных протестующих, состоящая, приблизительно, из более чем сотни человек, дошла в разгоряченном настроении. В толпе взрываются петарды, слышен звон разбивающихся стеклянных бутылок.
Усмирять толпу прибыл спецназ, который применил газ и дымовые шашки.
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