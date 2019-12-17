В Париже радикалы устроили беспорядки в ходе манифестации

Во время демонстрации в Париже, Франция. Архивное фото

Во время демонстрации в Париже, Франция

© Фото : Sputnik France Во время демонстрации в Париже, Франция

ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Радикально настроенная молодёжь устроила беспорядки в ходе шествия против пенсионной реформы, которое проходит днём во вторник в Радикально настроенная молодёжь устроила беспорядки в ходе шествия против пенсионной реформы, которое проходит днём во вторник в Париже , передаёт корреспондент РИА Новости.

Обстановка в пешей колонне начала накаляться в нескольких сотнях метрах от финальной точки маршрута - площади Насьон.

Одетые в чёрное молодые люди стали молотками и камнями разбивать стеклянные витрины, автобусные остановки и станции зарядки электромобилей, расписывать маркерами и баллончиками стены, и вытаскивать на середину проезжей части мусорные баки.

Также они выкрикивали оскорбления в адрес полицейских и властей страны. На журналистов, попытавшихся заснять акты хулиганства на видео, нарушители спокойствия незамедлительно набрасывались с кулаками и отборной бранью.

До площади Насьон группа агрессивных протестующих, состоящая, приблизительно, из более чем сотни человек, дошла в разгоряченном настроении. В толпе взрываются петарды, слышен звон разбивающихся стеклянных бутылок.