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В Париже радикалы устроили беспорядки в ходе манифестации
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РИА Новости

В Париже радикалы устроили беспорядки в ходе манифестации

18:46 17.12.2019 (обновлено: 18:47 17.12.2019)
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© Фото : Sputnik FranceВо время демонстрации в Париже, Франция
Во время демонстрации в Париже, Франция
© Фото : Sputnik France
Во время демонстрации в Париже, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Радикально настроенная молодёжь устроила беспорядки в ходе шествия против пенсионной реформы, которое проходит днём во вторник в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обстановка в пешей колонне начала накаляться в нескольких сотнях метрах от финальной точки маршрута - площади Насьон.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
11 декабря, 16:09
Во Франции новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году
Одетые в чёрное молодые люди стали молотками и камнями разбивать стеклянные витрины, автобусные остановки и станции зарядки электромобилей, расписывать маркерами и баллончиками стены, и вытаскивать на середину проезжей части мусорные баки.
Также они выкрикивали оскорбления в адрес полицейских и властей страны. На журналистов, попытавшихся заснять акты хулиганства на видео, нарушители спокойствия незамедлительно набрасывались с кулаками и отборной бранью.
До площади Насьон группа агрессивных протестующих, состоящая, приблизительно, из более чем сотни человек, дошла в разгоряченном настроении. В толпе взрываются петарды, слышен звон разбивающихся стеклянных бутылок.
Усмирять толпу прибыл спецназ, который применил газ и дымовые шашки.
Эдуард Филипп
11 декабря, 15:16
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
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