СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Издание пишет, что правительство намерено "тщательно изучить последствия", которые закон окажет на реализацию проекта трубопровода и только после этого решит, как на это реагировать.
Вместе с тем Берлин считает, что "Северный поток — 2" могут достроить за месяц, что позволит избежать ограничительных мер. В свою очередь, Компания Nord Stream 2 заявила РИА Новости, что планирует закончить строительство газопровода за несколько месяцев.
Ранее американский сенат включил санкции против газопровода в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. По информации Bloomberg, ограничительные меры коснутся судов, которые прокладывают "Северный поток — 2", и руководителей связанных с ними компаний. Им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США.
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Ожидается, что сенат одобрит документ во вторник, а президент Дональд Трамп подпишет его до 20 декабря. В таком случае санкции могут вступить в силу уже на текущей неделе.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.
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В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.