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2019-12-18T00:55+0300
https://ria.ru/20191217/1562502158.html
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"

18:41 17.12.2019 (обновлено: 00:55 18.12.2019)
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Издание пишет, что правительство намерено "тщательно изучить последствия", которые закон окажет на реализацию проекта трубопровода и только после этого решит, как на это реагировать.
Вместе с тем Берлин считает, что "Северный поток — 2" могут достроить за месяц, что позволит избежать ограничительных мер. В свою очередь, Компания Nord Stream 2 заявила РИА Новости, что планирует закончить строительство газопровода за несколько месяцев.
Ранее американский сенат включил санкции против газопровода в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. По информации Bloomberg, ограничительные меры коснутся судов, которые прокладывают "Северный поток — 2", и руководителей связанных с ними компаний. Им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США.
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
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Ожидается, что сенат одобрит документ во вторник, а президент Дональд Трамп подпишет его до 20 декабря. В таком случае санкции могут вступить в силу уже на текущей неделе.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.
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В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
18 ноября, 11:28Акценты
Антиамериканские санкции: Германия может дать весомый ответ СШАУ представителей немецкого политикума опять свое особое мнение. По поводу российского и американского газа. И это мнение все сильнее раздражает Вашингтон.
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BildСеверный поток — 2Дональд ТрампЕвросоюзГерманияФинляндияСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Немцы не боятся, это хорошо видно - транзит по земле сохранится. Видимо украинцы сильно приперли Газпром - даже не мяукают, даже по федеральным каналам. Похоже в обмен на отказ от судебных тяжб НАФТОГАЗ предложил чтобы ГАЗПРОМ в добровольном порядке выдал из кассы 22 млрд. долл. А нашим эффективным и возразить нечего.
17 декабря, 19:12
psva
235034105
А что мяукать? Украине тупо нечем прижимать. Прижималка уже голая. Нафтогаз может пойти вабанк и стрясти 12 млрд - но для Украины это будет последними деньгами из Европы - а по факту это значит дефолт страны. К тому же Газпрому уже ничего не выкрутить - Сила сибири запущена, Ямал СПГ запущен, Сахалин СПГ запущены - европейцы могут смело идти в лес - будут брать дорогой газ из США - что увеличит спрос на наш газ, а по сути Европа превратится в Украину - будет покупать реверсный газ, только уже в мировом масштабе. И тогда там начнется полномасштабная рецессия. Так что успокойся, и считай лучше деньги в своем кармане.
17 декабря, 19:59
ШдШампунь для Мозга
9720007
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