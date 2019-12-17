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2019-12-17T21:17+0300
https://ria.ru/20191217/1562502027.html
Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих
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РИА Новости

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

19:01 17.12.2019 (обновлено: 21:17 17.12.2019)
13879
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у министра, поддерживает ли он освобождение малоимущих от НДФЛ. В ответ он сказал, что это очень тяжелый вопрос, однако Матвиенко попросила Орешкина выразить свое личное мнение в формате блица: да или нет.

"Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики", — ответил Орешкин.

Ввести в России необлагаемый минимум доходов и освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц предложил в сентябре глава ВТБ Андрей Костин.
В ноябре первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что при реализации идеи нужно взвесить все плюсы и минусы.
В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту тему очень чувствительной, отметил, что идея прорабатывается и над ней предстоит думать.
На минувшей неделе на встрече с региональными омбудсменами Владимир Путин пообещал подумать об освобождении от подоходного налога граждан, получающих минимальную зарплату. Президент пояснил, что МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, соответственно, уплачивая с этой суммы подоходный налог, гражданин опускается ниже этой планки.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
25 ноября, 20:21
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
1952154617
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Не ндфл для малоимущих нужно отменять а повышать уровень их жизни. А для богатых ндфл конечно же нужно повышать
17 декабря, 19:51
Михаил Сырмолотов
4100006
Нужно не отменять НДФЛ а делать всё что бы вытащить стану из дыры с малоимущеми . Повышать ЗП и пенсию в разы а не на 0.0001% . Только и думаете как бы вам было выгодно .
17 декабря, 20:23
Алексей Николаевич
3800004
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