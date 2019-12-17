Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у министра, поддерживает ли он освобождение малоимущих от НДФЛ. В ответ он сказал, что это очень тяжелый вопрос, однако Матвиенко попросила Орешкина выразить свое личное мнение в формате блица: да или нет.

"Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики", — ответил Орешкин.

Ввести в России необлагаемый минимум доходов и освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц предложил в сентябре глава ВТБ Андрей Костин.

В ноябре первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что при реализации идеи нужно взвесить все плюсы и минусы.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту тему очень чувствительной, отметил, что идея прорабатывается и над ней предстоит думать.