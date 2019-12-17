"Северный поток — 2" могут достроить в течение месяца, считают в ФРГ

"Берлин, по-видимому, все еще видит шансы на то, что трубопровод "Северный поток-2" все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода wind-down, который, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников", - пишет газета.