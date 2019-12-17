"Северный поток — 2" могут достроить в течение месяца, считают в ФРГ

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Берлин считает, что газопровод "Северный поток-2" могут завершить в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США, сообщил во вторник таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
"Берлин, по-видимому, все еще видит шансы на то, что трубопровод "Северный поток-2" все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода wind-down, который, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников", - пишет газета.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"