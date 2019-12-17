Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T18:39+0300
https://ria.ru/20191217/1562501866.html
"Северный поток — 2" могут достроить в течение месяца, считают в ФРГ
https://cdn21.img.ria.ru/images/155942/61/1559426130_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_2a783f12eceedea354e48a00c1cb6157.jpg
РИА Новости

"Северный поток — 2" могут достроить в течение месяца, считают в ФРГ

18:31 17.12.2019 (обновлено: 18:39 17.12.2019)
2608
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Берлин считает, что газопровод "Северный поток-2" могут завершить в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США, сообщил во вторник таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
"Берлин, по-видимому, все еще видит шансы на то, что трубопровод "Северный поток-2" все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода wind-down, который, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников", - пишет газета.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
8112000
Обсудить 3
BildСеверный поток — 2ГерманияСШАВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Логотип ОБСЕ
В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше заявили, что из-за судебной реформы страна может покинуть ЕС
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"
Газодобывающее предприятие на Украине
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко предрекла Украине африканский голод
Таможенник на российско-украинской границе
Россия дополнила санкционный список в отношении граждан Украины
Строительство газопровода Северный поток-2
Санкции США не сорвут запуск "Северного потока — 2", считает эксперт
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат
Рабочие на газоизмерительной станции
В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 октября 2017
Президент Хорватии пообещала гражданам зарплату в восемь тысяч евро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
Лента новостейМолния