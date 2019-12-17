После столкновений у здания Верховной рады завели уголовное дело

КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Правоохранители завели уголовное дело после столкновений у здания Верховной рады Украины в Киеве по статье "сопротивление сотруднику полиции", заявил на брифинге глава Нацполиции украинской столицы Андрей Крищенко.
Во вторник у здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны.
"Полицейские сейчас работают с теми 26 задержанными, изучаем видео доказательства, чтобы дать квалифицированную юридическую оценку их действиям. Открыто уже уголовное производство по части 2 статьи 365 "сопротивление сотруднику полиции". Проводится расследование", - сказал Крищенко на брифинге.
Он также заявил, что 17 правоохранителей пострадали во время столкновений у здания Рады, за медицинской помощью обратились двое гражданских.
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Крищенко отметил, что всего в акциях в центре Киева принимали участие около 4,5 тысячи человек, до 500 из них участвовали в стычках с правоохранителями. На месте дежурили 2,5 тысячи правоохранителей.
Несколько акций проходят у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Бессрочную акцию протестов аграриев против рынка земли ранее анонсировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.