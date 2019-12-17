После столкновений у здания Верховной рады завели уголовное дело

Сотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве

Сотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве

КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Правоохранители завели уголовное дело после столкновений у здания Правоохранители завели уголовное дело после столкновений у здания Верховной рады Украины в Киеве по статье "сопротивление сотруднику полиции", заявил на брифинге глава Нацполиции украинской столицы Андрей Крищенко.

Во вторник у здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны.

"Полицейские сейчас работают с теми 26 задержанными, изучаем видео доказательства, чтобы дать квалифицированную юридическую оценку их действиям. Открыто уже уголовное производство по части 2 статьи 365 "сопротивление сотруднику полиции". Проводится расследование", - сказал Крищенко на брифинге.

Он также заявил, что 17 правоохранителей пострадали во время столкновений у здания Рады, за медицинской помощью обратились двое гражданских.

Крищенко отметил, что всего в акциях в центре Киева принимали участие около 4,5 тысячи человек, до 500 из них участвовали в стычках с правоохранителями. На месте дежурили 2,5 тысячи правоохранителей.

Несколько акций проходят у здания Верховной рады в Киеве , в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Бессрочную акцию протестов аграриев против рынка земли ранее анонсировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко