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Глава СПЧ выступил против политизации экопротеста в Шиесе
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РИА Новости

Глава СПЧ выступил против политизации экопротеста в Шиесе

18:17 17.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СКОЛКОВО (Московская обл.), 17 дек — РИА Новости. Политизация экологического протеста в Шиесе мешает решению конкретных проблем, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, выступая на секции "Открытый диалог как форма решения экологических проблем" международного форума "Чистая страна".
"Моя точка зрения - что политизация протеста такого вредит делу, и становится тяжелее добиться результата конкретного, согласовать какое-то решение", — сказал Фадеев, комментируя протестные выступления в Шиесе.
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Архангельской области планируют создать инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения отходов Москвы. Решение вывозить столичный мусор вызвало в регионе протестные митинги. Президент России Владимир Путин 23 июля поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес. На основании этого поручения оба субъекта РФ вынесут проект на общественное обсуждение.
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
11 декабря, 18:28
Фадеев назвал ключевые направления в организации СПЧ
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Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФСколковоАрхангельская областьМоскваОбщество
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