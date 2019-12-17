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Президент Хорватии пообещала гражданам зарплату в восемь тысяч евро
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РИА Новости

Президент Хорватии пообещала гражданам зарплату в восемь тысяч евро

18:14 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 октября 2017
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пообещала гражданам зарплату в 8 тысяч евро в месяц, выступая на митинге перед предстоящими выборами главы государства.
Действующая президент Хорватии провела встречу с гражданами в городе Осиек. Ранее Государственная избирательная комиссия республики утвердила 11 кандидатов на пост президента. Первый тур голосования назначен на 22 декабря, второй пройдет, если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, 5 января.
"Открою новые рабочие места. Некоторые утверждают, что это невозможно, а я вам заявляю, что можно. У меня уже есть договоры с некоторыми странами о том, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут работать по интернету в другой стране, и в Хорватии будут получать 8 тысяч евро", - сказала Грабар-Китарович. Видео выступления разместил портал Index.
"Подумайте только: 8 тысяч евро!" - подчеркнула глава государства.
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Эмоциональное выступление Грабар-Китарович и активная жестикуляция вызвали резонанс в регионе. Среди прочего, она сообщила, что известный хорватский футболист Лука Модрич ей "как сын, мой Лукица".
Президент Хорватии также передала привет "погибшим и живым защитникам родины" и объяснила отсутствие своего мужа Якова на мероприятии "заботой о семье", хотя СМИ сняли его в этот момент на хоккейном матче Хорватия-Сербия в городе Сисак.
Портал Index в воскресенье провел анкетирование своих читателей, в котором приняли участие 86,2 тысячи человек. Согласно результатам исследования, Грабар-Китарович имеет 22% поддержки избирателей, глава оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович – 25%, певец и предприниматель Мирослав Шкоро – 13%, независимый кандидат Мислав Колакушич – 11%.
Остальные семь кандидатов в президенты не набрали свыше 10%. Среди них лидер антиглобалистской партии HSSČKŠ Неделько Бабич, представитель движения "Право (как направление)" Анто Джапич, выдвиженец Хорватской социально-либеральной партии Деян Ковач, Катарина Пеович из "Рабочего фронта", скандально известный гражданский активист Иван Пернар и независимые кандидаты Дарио Юричан и Далия Орешкович.
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Колинда Грабар-КитаровичХорватияВ мире
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