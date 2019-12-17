ЕР исключила подозреваемого в убийстве экс-депутата из Переславля

"Сегодня в Переславль-Залесском состоялось внеочередное заседание политического совета партии "Единая Россия". Политсовет исключил из партии экс-депутата Переславль-Залесской городской думы Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве", - говорится в сообщении.

Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил РИА Новости, что Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Позже СУСК РФ по региону подтвердило эту информацию; по версии следствия, 14 декабря 53-летний депутат избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).