Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T18:13+0300
https://ria.ru/20191217/1562501421.html
ЕР исключила подозреваемого в убийстве экс-депутата из Переславля
https://cdn22.img.ria.ru/images/156247/38/1562473841_0:33:1000:597_1036x0_80_0_0_ba59d6554fa4f7d1f637969db96b70ac.jpg
РИА Новости

ЕР исключила подозреваемого в убийстве экс-депутата из Переславля

18:13 17.12.2019
537
© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-ЗалесскогоВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского
Владимир Корнилов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" исключила из своих рядов подозреваемого в убийстве бывшего главу фракции ЕР в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.
"Сегодня в Переславль-Залесском состоялось внеочередное заседание политического совета партии "Единая Россия". Политсовет исключил из партии экс-депутата Переславль-Залесской городской думы Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве", - говорится в сообщении.
Владимир Корнилов
Вчера, 16:44
Коллега рассказал о депутате, задержанном за убийство в Переславле
Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил РИА Новости, что Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Позже СУСК РФ по региону подтвердило эту информацию; по версии следствия, 14 декабря 53-летний депутат избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
500101
Обсудить 1
Уголовное дело экс-главы фракции "Единой России" в ПереславлеВладимир КорниловЕдиная РоссияПереславль-ЗалесскийПроисшествия
Рекомендуем
Владимир Корнилов
Коллега рассказал о депутате, задержанном за убийство в Переславле
Прокуратура
В Ижевске подростка будут судить за избиение сверстницы
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 октября 2017
Президент Хорватии пообещала гражданам зарплату в восемь тысяч евро
Жандармы Франции работают в городе Нант. 4 июля 2018
В Лилле в полицейских бросили бутылку с кислотой, сообщили СМИ
Машина службы скорой помощи в США
В США фургон въехал в магазин, пострадали 11 человек
Пассажиры выходят из самолета в терминал аэропорта Храброво в Калининграде
Руководство "Храброво" поддержало возвращение курилок в аэропорты
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
Реализация всех нацпроектов в Рязанской области идет по плану
Владимир Корнилов
Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-депутата из Переславля
Алтайский край
Дома жителей Алтайского края перенесут на электронную карту
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о поддержке и.о. президента Боливии Аньес
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Израильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные задержали палестинца на Западном берегу
Стелла Я люблю Луганск в Луганск
Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Путин и Макрон обсудили вопрос транзита российского газа в ЕС
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Прокуратура внесла представление главе Хакасии после смерти пенсионера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
Лента новостейМолния