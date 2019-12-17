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Руководство "Храброво" поддержало возвращение курилок в аэропорты
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РИА Новости

Руководство "Храброво" поддержало возвращение курилок в аэропорты

18:11 17.12.2019 (обновлено: 18:51 17.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПассажиры выходят из самолета в терминал аэропорта Храброво в Калининграде
Пассажиры выходят из самолета в терминал аэропорта Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
КАЛИНИНГРАД, 17 дек - РИА Новости. Руководство калининградского аэропорта "Храброво" поддерживает решение по возвращению курительных комнат в аэропорту, если это исключит такие нарушения, как курение в туалетах, заявил журналистам гендиректор аэровокзала Александр Корытный.
"Мы дождемся резолюции Минтранса и властей гражданской авиации, которые нас регламентируют. Новый закон не обязывает нас это делать, а разрешает. Мы ожидаем централизованное решение. Наверное, она нужна, поскольку мы зачастую сталкиваемся с курением в туалетах. Если будет курительная комната, и все будут ею пользоваться, и это полностью решило бы это безобразие в туалетах, я был бы за", - сказал Корытный.
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В табачной компании оценили возвращение курилок в аэропорты
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
Госдума 12 декабря приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Документ еще должен пройти одобрение Совета Федерации, финальная стадия - подписание закона президентом России Владимиром Путиным.
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ТуризмНовости - ТуризмХраброво (аэропорт)Министерство транспорта РФРоссияКалининградОбщество
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