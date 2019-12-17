Руководство "Храброво" поддержало возвращение курилок в аэропорты

КАЛИНИНГРАД, 17 дек - РИА Новости. Руководство калининградского аэропорта "Храброво" поддерживает решение по возвращению курительных комнат в аэропорту, если это исключит такие нарушения, как курение в туалетах, заявил журналистам гендиректор аэровокзала Александр Корытный.
"Мы дождемся резолюции Минтранса и властей гражданской авиации, которые нас регламентируют. Новый закон не обязывает нас это делать, а разрешает. Мы ожидаем централизованное решение. Наверное, она нужна, поскольку мы зачастую сталкиваемся с курением в туалетах. Если будет курительная комната, и все будут ею пользоваться, и это полностью решило бы это безобразие в туалетах, я был бы за", - сказал Корытный.
16 декабря, 13:54В табачной компании оценили возвращение курилок в аэропорты
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
Госдума 12 декабря приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Документ еще должен пройти одобрение Совета Федерации, финальная стадия - подписание закона президентом России Владимиром Путиным.