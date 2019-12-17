Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T19:57+0300
https://ria.ru/20191217/1562501063.html
В Польше заявили, что из-за судебной реформы страна может покинуть ЕС
https://cdn25.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_52329e8c6dce59fa20b2546a9011c290.jpg
РИА Новости

В Польше заявили, что из-за судебной реформы страна может покинуть ЕС

18:04 17.12.2019 (обновлено: 19:57 17.12.2019)
7656
© РИА Новости / Владимир АстапковичФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАРШАВА, 17 дек — РИА Новости. Судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Европейского союза, говорится в заявлении Верховного суда республики, распространенном во вторник.
В Польше уже несколько лет продолжается спор вокруг судебной реформы. Многие наблюдатели в стране и за ее пределами считают, что правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается подчинить себе судебную систему и ограничить ее независимость. На прошлой неделе парламентарии от PiS внесли в парламент очередные поправки в законодательство о судах и Верховном суде с целью "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия". Это вызвало сильное недовольство как оппозиции, так и значительной части судейского сообщества.

"Противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши, которое инициируют авторы законопроекта, вероятнее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге — к необходимости покинуть Европейский союз", — говорится в сообщении.

Верховный суд уверен, что все предлагаемые изменения "заслуживают негативной оценки" и "представляют реальную угрозу для независимости судебной системы Польши".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
21 ноября, 19:43
Главы Польши и Литвы выступили за продолжение антироссийских санкций ЕС
В заявлении говорится о том, что предложенные изменения приведут к устранению из профессии тех судей, "чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства".
Также свои опасения относительно изменений в законодательстве о судах высказали деканы юридических факультетов польских университетов, распространив во вторник соответствующее заявление. "Как юристы и деканы факультетов, обучающих будущих юристов, мы выражаем глубокую озабоченность неконституционными решениями, предложенными в проекте закона от 12 декабря 2019 года", — говорится в заявлении.
"Считаем, что наша обязанность — представить общественности нашу общую позицию и сигнал лицам, которые правят в государстве, что принятие предлагаемых решений подорвет основные принципы организма, на основе которых функционирует Республика Польша и которые вытекают как из Конституции, так и из права Европейского союза", — отмечается в документе, который подписали около 15 деканов юридических факультетов крупнейших польских вузов.
Площадь Независимости в Киеве
26 ноября, 17:47
Евросоюз обеспокоен проведением судебной реформы на Украине
Ранее польские власти провели судебную реформу, из-за которой стране грозят дисциплинарные меры Евросоюза. Так, вступивший в силу в июле 2017 года закон "О Верховном суде" дал исполнительным органам власти право продлять мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия убеждена, что предоставление таких полномочий нарушает положения договора ЕС. ЕК обратилась в Суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.
После установления судом ЕС нарушений государство должно в кратчайшие сроки выполнить решение. В тех случаях, когда ЕК посчитает, что страна не выполнила решение, она может подать новый иск с просьбой о введении денежных санкций.
ЕК полагает, что Польша при проведении судебной реформы не выполнила своих обязательств по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде. В ЕС считают, что новый дисциплинарный режим для судей в Польше подрывает независимость польских судей, не предоставляя им необходимых гарантий защиты от политического контроля, как того требует суд ЕС.
Строительство газопровода Северный поток-2
10 ноября, 23:00
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку "Северного потока — 2"
40772114
Обсудить 4
"Право и справедливость"ЕврокомиссияЕвросоюзПольшаВ мире
Рекомендуем
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко предрекла Украине африканский голод
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Липецкой области пациентка выпала из машины скорой помощи на трассу
Иконки приложений на экране смартфона
Названы самые популярные приложения десятилетия
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
История многодетной семьи из Химози обросла жуткими эпизодами
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания
"Страница позора в истории США". Закроет ли Эрдоган американские базы
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Презентация смартфонов Huawei в Мюнхене
Борьба Германии за суверенитет и дело Huawei. Выстоит ли Меркель?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
Лента новостейМолния