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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-17T17:59+0300
https://ria.ru/20191217/1562500714.html
Китайских любителей гонок пригласили на ралли по льду Байкала
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РИА Новости

Китайских любителей гонок пригласили на ралли по льду Байкала

17:57 17.12.2019 (обновлено: 17:59 17.12.2019)
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© Фото : Байкальская МиляГонки "Байкальская Миля"
Гонки Байкальская Миля
© Фото : Байкальская Миля
МОСКВА, 17 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайских любителей гонок пригласили на ралли по льду Байкала, которое состоится в феврале 2020 года.
"Ралли состоится с 27 февраля по 1 марта, 29 февраля впервые пройдет открытый для зрителей день гонок. До сих пор мероприятие было закрытым", - рассказал в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" маркетолог туристического информационного центра "Байкал" Бато Гонгаев.
По его словам, протяженность гонки "Байкальская миля" составляет 1642 метра – столько же, сколько глубина крупнейшего пресноводного озера мира.
В минувшем году в гонке приняли участие около 2 тысячи гонщиков со всего мира – из Европы, США, Японии и других стран. "Участие в этой гонке – дорогое удовольствие, поскольку нужно везти свою специализированную технику, подготовленную, к тому же, к высоким экологическим стандартам региона", - отмечает Гонгаев. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что желающих погонять по льду Байкала в Китае найдется немало, учитывая рост благосостояния населения и популярности гонок в КНР.
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Вчера, 11:37Россия-Китай: Главное
Россия пригласила болельщиков КНР на футбольные матчи ЕВРО-2020
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Россия-Китай: ГлавноеБайкалКитай
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