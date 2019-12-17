Китайских любителей гонок пригласили на ралли по льду Байкала

"Ралли состоится с 27 февраля по 1 марта, 29 февраля впервые пройдет открытый для зрителей день гонок. До сих пор мероприятие было закрытым", - рассказал в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" маркетолог туристического информационного центра "Байкал" Бато Гонгаев.

В минувшем году в гонке приняли участие около 2 тысячи гонщиков со всего мира – из Европы, США, Японии и других стран. "Участие в этой гонке – дорогое удовольствие, поскольку нужно везти свою специализированную технику, подготовленную, к тому же, к высоким экологическим стандартам региона", - отмечает Гонгаев. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что желающих погонять по льду Байкала в Китае найдется немало, учитывая рост благосостояния населения и популярности гонок в КНР.