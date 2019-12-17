В Ижевске подростка будут судить за избиение сверстницы

Шестнадцатилетняя девочка из Ижевска стала фигурантом уголовных дел по статьям "побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений" и "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" после того, как в социальных сетях появилось видео избиения школьницы сверстниками. В ходе проверки полицейские установили, что 16-летняя жительница Ижевска в октябре 2019 года совместно со школьниками избила 17-летнюю знакомую, издевалась над ней и применяла электрошокер, чтобы причинить ей боль. Видеозапись расправы над девочкой сделал один из участников побоев и разместил в интернете. При этом остальные участники инцидента в силу возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности.