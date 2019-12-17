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В Ижевске подростка будут судить за избиение сверстницы
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РИА Новости

В Ижевске подростка будут судить за избиение сверстницы

17:54 17.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
УФА, 17 дек – РИА Новости. Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 16-летней жительницы Ижевска, которой грозят до шести лет лишения свободы за избиение сверстницы и вымогательство денег у мальчика, сообщает прокуратура Удмуртской республики.
Шестнадцатилетняя девочка из Ижевска стала фигурантом уголовных дел по статьям "побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений" и "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" после того, как в социальных сетях появилось видео избиения школьницы сверстниками. В ходе проверки полицейские установили, что 16-летняя жительница Ижевска в октябре 2019 года совместно со школьниками избила 17-летнюю знакомую, издевалась над ней и применяла электрошокер, чтобы причинить ей боль. Видеозапись расправы над девочкой сделал один из участников побоев и разместил в интернете. При этом остальные участники инцидента в силу возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности.
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По данным прокуратуры, в ходе расследования дела следователи выяснили, что девочка неоднократно вымогала у несовершеннолетнего мальчика деньги с применением насилия.
"Заместителем прокурора Удмуртской Республики утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, которое будет направлено в Устиновский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу. За совершение вышеуказанных преступлений девочке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до суда обвиняемая будет содержаться в СИЗО.
Полиция
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УдмуртияИжевскПроисшествия
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