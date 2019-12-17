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Названа причина пожара в колледже в Одессе
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РИА Новости

Названа причина пожара в колледже в Одессе

17:47 17.12.2019 (обновлено: 17:56 17.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Сотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Согласно первичному заключению Госслужбы Украины по ЧС, пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов, сообщил начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.
В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело.
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По словам Беха, областное управление Госслужбы по ЧС предоставило правоохранителям первичное заключение о причинах пожара. "В этом заключении было указано, что возгорание, действительно, началось с 9-го кабинета, по характерным признакам и изъятым предметам можно предварительно сообщить, это произошло из-за неисправности электропроводки либо бытовых приборов", - заявил Бех, видео опубликовано на Youtube канале одесской полиции.
Он добавил, что окончательные выводы о причинах пожара сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта Госслужбы по ЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.
Кроме того, Бех также сообщил, что на данный момент родственникам не выданы тела 11 погибших, к концу недели должны поступить результаты генетических экспертиз.
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