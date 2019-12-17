На Алтае 12 муниципалитетов получили технику для патрулирования лесов

БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Новую лесопожарную и лесохозяйственную технику получили 12 муниципалитетов Алтайского края по нацпроекту "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Бийское, Горно-Колыванское, Тягунское, Фрунзенское, Шипуновское, Чарышское, Степно-Михайловское, Павловское, Волчихинское, Озеро-Кузнецовское, Ларичихинское, Залесовское лесничества отправили 12 внедорожников", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на покупку спецтехники по нацпроекту выделили более 70 миллионов рублей. В филиалы подведомственных минприроды региона учреждений отправили более 50 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и более 700 единиц различного оборудования.
В их числе малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ, колесные и гусеничные тракторы, ранцевые лесные огнетушители, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и другое.