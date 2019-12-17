На Алтае 12 муниципалитетов получили технику для патрулирования лесов

По данным ведомства, на покупку спецтехники по нацпроекту выделили более 70 миллионов рублей. В филиалы подведомственных минприроды региона учреждений отправили более 50 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и более 700 единиц различного оборудования.