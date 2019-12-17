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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-17T17:41+0300
https://ria.ru/20191217/1562500123.html
На Алтае 12 муниципалитетов получили технику для патрулирования лесов
https://cdn22.img.ria.ru/images/17186/50/171865044_0:384:2048:1536_1036x0_80_0_0_95b935dd3e65d65515c39bf8a87c66d6.jpg
РИА Новости

На Алтае 12 муниципалитетов получили технику для патрулирования лесов

17:41 17.12.2019
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© РИА Новости / Ольга Дерунова / Перейти в фотобанк Алтайский край
 Алтайский край
© РИА Новости / Ольга Дерунова
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Алтайский край. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Новую лесопожарную и лесохозяйственную технику получили 12 муниципалитетов Алтайского края по нацпроекту "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Бийское, Горно-Колыванское, Тягунское, Фрунзенское, Шипуновское, Чарышское, Степно-Михайловское, Павловское, Волчихинское, Озеро-Кузнецовское, Ларичихинское, Залесовское лесничества отправили 12 внедорожников", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, на покупку спецтехники по нацпроекту выделили более 70 миллионов рублей. В филиалы подведомственных минприроды региона учреждений отправили более 50 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и более 700 единиц различного оборудования.
В их числе малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ, колесные и гусеничные тракторы, ранцевые лесные огнетушители, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и другое.
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