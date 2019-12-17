Списки на обмен пленными готовятся, заявили в группе ОБСЕ по Донбассу

"Это комплексная работа, она требует много времени, и я не могу, по крайней мере сегодня, сказать: эти лица из ОРДО (отдельные районы Донецкой области - ред.), те - из ОРЛО (отдельные районы Луганской области - ред.), а вон те - из Украины. Есть списки на более-менее подготовительной стадии, но не окончательное решение", - заявил он.

Посол отметил, что во время "нормандского" саммита, очевидно, не могло проводиться какого-то детального обсуждения этого вопроса. Было сказано, что следующий обмен должен состояться до конца или к концу года, также говорилось о принципе "всех на всех" или "всех установленных на всех установленных". "Я имею в виду, что нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка", - заявил он, добавив, что согласованием списка и его проработкой надо заниматься в рамках рабочей группы.