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Списки на обмен пленными готовятся, заявили в группе ОБСЕ по Донбассу
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РИА Новости

Списки на обмен пленными готовятся, заявили в группе ОБСЕ по Донбассу

17:42 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Списки на обмен удерживаемыми лицами по итогам саммита "нормандской четверки" готовятся, окончательного варианта пока нет, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.
"Это комплексная работа, она требует много времени, и я не могу, по крайней мере сегодня, сказать: эти лица из ОРДО (отдельные районы Донецкой области - ред.), те - из ОРЛО (отдельные районы Луганской области - ред.), а вон те - из Украины. Есть списки на более-менее подготовительной стадии, но не окончательное решение", - заявил он.
Посол отметил, что во время "нормандского" саммита, очевидно, не могло проводиться какого-то детального обсуждения этого вопроса. Было сказано, что следующий обмен должен состояться до конца или к концу года, также говорилось о принципе "всех на всех" или "всех установленных на всех установленных". "Я имею в виду, что нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка", - заявил он, добавив, что согласованием списка и его проработкой надо заниматься в рамках рабочей группы.
"Мы, наверное, можем сделать еще один шаг во время следующего заседания в среду на этой неделе. Но это зависит, конечно, от готовности сторон: насколько далеко они хотят пойти, насколько они готовы, какие препятствия им нужно устранить и какие административные шаги нужно предпринять", - заявил Фриш.
Лидеры стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРТони ФришОБСЕДонбассВ мире
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