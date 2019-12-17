Названы самые популярные приложения десятилетия

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Аналитики компании Аналитики компании App Annie опубликовали рейтинги самых скачиваемых мобильных приложений и игр за десять лет.

Первые четыре строчки в списке заняли приложения одной компании: Facebook , Facebook Messenger, WhatsApp Instagram . В пятерку также попал Snapchat. Всего в десятке лидеров — восемь программ от американских компаний, помимо уже названных, это Skype, YouTube и Twitter, и две от китайских — TikTok и UC Browser.

Самыми прибыльными программами на мобильных платформах стали Netflix, приложение для знакомств Tinder и стриминговый сервис Pandora Music.

Первую строчку в рейтинге самых популярных игр заняла Subway Surfers, созданная датской компанией Kiloo. Ее успех эксперты объяснили огромной популярностью среди индийских пользователей. Кроме того, в пятерку вошли головоломка Candy Crush Saga, симуляторы My Talking Tom и Temple Run 2, а также стратегия Clash of Clans. Последняя оказалась и самой прибыльной мобильной игрой.