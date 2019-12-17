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Названы самые популярные приложения десятилетия
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РИА Новости

Названы самые популярные приложения десятилетия

17:41 17.12.2019 (обновлено: 22:09 17.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки приложений на экране смартфона
Иконки приложений на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки приложений на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Аналитики компании App Annie опубликовали рейтинги самых скачиваемых мобильных приложений и игр за десять лет.
Первые четыре строчки в списке заняли приложения одной компании: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В пятерку также попал Snapchat. Всего в десятке лидеров — восемь программ от американских компаний, помимо уже названных, это Skype, YouTube и Twitter, и две от китайских — TikTok и UC Browser.
Самыми прибыльными программами на мобильных платформах стали Netflix, приложение для знакомств Tinder и стриминговый сервис Pandora Music.
Первую строчку в рейтинге самых популярных игр заняла Subway Surfers, созданная датской компанией Kiloo. Ее успех эксперты объяснили огромной популярностью среди индийских пользователей. Кроме того, в пятерку вошли головоломка Candy Crush Saga, симуляторы My Talking Tom и Temple Run 2, а также стратегия Clash of Clans. Последняя оказалась и самой прибыльной мобильной игрой.
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Авторы исследования указали, что высокие места в рейтинге популярности приложений не означают лидирующие позиции по прибыли. Они также отметили, что наибольшим спросом пользуются приложения для общения и соцсети.
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