Названы самые популярные приложения десятилетия

Первые четыре строчки в списке заняли приложения одной компании: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В пятерку также попал Snapchat. Всего в десятке лидеров — восемь программ от американских компаний, помимо уже названных, это Skype, YouTube и Twitter, и две от китайских — TikTok и UC Browser.
Самыми прибыльными программами на мобильных платформах стали Netflix, приложение для знакомств Tinder и стриминговый сервис Pandora Music.
Первую строчку в рейтинге самых популярных игр заняла Subway Surfers, созданная датской компанией Kiloo. Ее успех эксперты объяснили огромной популярностью среди индийских пользователей. Кроме того, в пятерку вошли головоломка Candy Crush Saga, симуляторы My Talking Tom и Temple Run 2, а также стратегия Clash of Clans. Последняя оказалась и самой прибыльной мобильной игрой.
7 ноября, 21:02Популярное Android-приложение оказалось опасным
Авторы исследования указали, что высокие места в рейтинге популярности приложений не означают лидирующие позиции по прибыли. Они также отметили, что наибольшим спросом пользуются приложения для общения и соцсети.