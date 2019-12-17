В ОБСЕ оценили итоги "нормандского саммита" в Париже

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нормандский саммит сам по себе позитивен, но его результаты можно будет оценить лишь через 2-4 месяца, заявил в интервью РИА Новости координатор от Нормандский саммит сам по себе позитивен, но его результаты можно будет оценить лишь через 2-4 месяца, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш

"То, что четыре лидера наконец встретились спустя три года – это позитивный факт. Позитивно, конечно, и то, что также имели место двусторонние контакты. Безусловно, это позитивно, потому что очевидно: если есть понимание на высшем уровне, это условие для того, чтобы стали возможными последующие шаги", - заявил Фриш.

Он отметил важность того, что нормандская четверка, в частности, Германия и особенно Франция как принимающая сторона продолжают заниматься поиском решений вопроса. Однако принятые на саммите решения не впечатляющие, это "текущие вопросы, которые уже прорабатывались ранее", полагает Фриш.

"Так что все зависит от того, кто, что и когда будет реализовывать. Я бы сказал, что в конечном итоге оценку можно будет дать только, наверное, в течение следующих двух, трех или четырех месяцев", - добавил он.