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В ОБСЕ рассказали о повестке дня контактной группы по Донбассу
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РИА Новости

В ОБСЕ рассказали о повестке дня контактной группы по Донбассу

17:38 17.12.2019
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Повестка контактной группы по Донбассу включает обмен удерживаемыми лицами, защиту гражданских, разведение сил, пункты пропуска, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.
Заседание контактной группы состоится 18 декабря.
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"Я могу говорить только за подгруппу по гуманитарным вопросам. Очевидно, что будет (обсуждаться – ред.) обмен, возможные последующие шаги, с одной стороны, а также и открытые вопросы, касающиеся последующих шагов. Обязательно, еще одним из вопросов, которые мы обсудим, будет защита гражданского населения и защита гражданской инфраструктуры. Это две важные темы", - заявил Фриш.
"И конечно, в подгруппе по вопросам безопасности будет стоять вопрос разведения сил. В гуманитарной подгруппе – я бы сказал, это также связано с подгруппой по безопасности – мы обсуждаем пункты пропуска", - добавил он.
По словам Фриша, "все, что обсуждается в рабочей группе, также обсуждается в Трехсторонней контактной группе. Это что касается заседания в ближайшую среду".
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