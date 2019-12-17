В ОБСЕ рассказали о повестке дня контактной группы по Донбассу

"Я могу говорить только за подгруппу по гуманитарным вопросам. Очевидно, что будет (обсуждаться – ред.) обмен, возможные последующие шаги, с одной стороны, а также и открытые вопросы, касающиеся последующих шагов. Обязательно, еще одним из вопросов, которые мы обсудим, будет защита гражданского населения и защита гражданской инфраструктуры. Это две важные темы", - заявил Фриш.