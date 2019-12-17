В ОБСЕ рассказали о повестке дня контактной группы по Донбассу

Заседание контактной группы состоится 18 декабря.
"Я могу говорить только за подгруппу по гуманитарным вопросам. Очевидно, что будет (обсуждаться – ред.) обмен, возможные последующие шаги, с одной стороны, а также и открытые вопросы, касающиеся последующих шагов. Обязательно, еще одним из вопросов, которые мы обсудим, будет защита гражданского населения и защита гражданской инфраструктуры. Это две важные темы", - заявил Фриш.
"И конечно, в подгруппе по вопросам безопасности будет стоять вопрос разведения сил. В гуманитарной подгруппе – я бы сказал, это также связано с подгруппой по безопасности – мы обсуждаем пункты пропуска", - добавил он.
По словам Фриша, "все, что обсуждается в рабочей группе, также обсуждается в Трехсторонней контактной группе. Это что касается заседания в ближайшую среду".