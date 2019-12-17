В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе

"Прежде всего, очевидно, и это уже было сказано, что выборы должны проходить и проводиться на основе законов Украины. Затем, очевидно, что прекращение огня всегда было предварительным условием, а сейчас прекращения огня нет. Так что я не могу обозначить дату или обнадежить. Я могу только сказать, что пока не будет прекращения огня, не будет и четкой даты выборов", - сказал Фриш, отвечая на вопрос, когда он считает возможным проведение местных выборов в Донбассе.
13 декабря, 13:38В ЛНР прокомментировали слова Авакова о выборах в Донбассе
Что касается наблюдения за выборами, оно должно осуществляться по тем же принципам, что и при выборах президента и парламента на Украине. "Действительно, ОБСЕ должна присутствовать, но здесь главная роль не у ОБСЕ – конечно же, по процедуре решение должны принять стороны. Решение должно быть принято на основе, как я уже говорил, законов Украины", - заявил Фриш.
Согласно коммюнике по итогам саммита в "нормандском формате", организация местных выборов в Донбассе будет одной из основных тем следующей встречи лидеров.