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2019-12-17T17:38+0300
https://ria.ru/20191217/1562499824.html
В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе
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РИА Новости

В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе

17:38 17.12.2019
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© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Местные выборы в Донбассе должны проводиться при прекращении огня и по законам Украины, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.
"Прежде всего, очевидно, и это уже было сказано, что выборы должны проходить и проводиться на основе законов Украины. Затем, очевидно, что прекращение огня всегда было предварительным условием, а сейчас прекращения огня нет. Так что я не могу обозначить дату или обнадежить. Я могу только сказать, что пока не будет прекращения огня, не будет и четкой даты выборов", - сказал Фриш, отвечая на вопрос, когда он считает возможным проведение местных выборов в Донбассе.
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Что касается наблюдения за выборами, оно должно осуществляться по тем же принципам, что и при выборах президента и парламента на Украине. "Действительно, ОБСЕ должна присутствовать, но здесь главная роль не у ОБСЕ – конечно же, по процедуре решение должны принять стороны. Решение должно быть принято на основе, как я уже говорил, законов Украины", - заявил Фриш.
Согласно коммюнике по итогам саммита в "нормандском формате", организация местных выборов в Донбассе будет одной из основных тем следующей встречи лидеров.
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Ситуация в ДНР и ЛНРТони ФришВооруженный конфликт на востоке УкраиныОБСЕУкраинаВ мире
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