В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе

"Прежде всего, очевидно, и это уже было сказано, что выборы должны проходить и проводиться на основе законов Украины. Затем, очевидно, что прекращение огня всегда было предварительным условием, а сейчас прекращения огня нет. Так что я не могу обозначить дату или обнадежить. Я могу только сказать, что пока не будет прекращения огня, не будет и четкой даты выборов", - сказал Фриш, отвечая на вопрос, когда он считает возможным проведение местных выборов в Донбассе.