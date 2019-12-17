В ОБСЕ сообщили, когда согласуют участки разведения сил в Донбассе

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новые участки разведения сил в Новые участки разведения сил в Донбассе будут согласованы в ближайшие недели или месяцы, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.

"По словам "нормандской четверки", должны быть созданы еще три зоны разведения и по ним должно быть принято решение, но обсуждения по этому вопросу еще идут и конкретные аспекты еще не согласованы. Так что это работа, определенно, на ближайшие недели и месяцы", - заявил он.

Что касается ситуации вокруг линии соприкосновения, то, по оценке координатора, самым важным событием является постройка моста у станицы Луганская. Это удалось сделать благодаря разведению сил. Также в двух других уже существующих зонах были предприняты позитивные шаги.

Лидеры стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.