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В ОБСЕ сообщили, когда согласуют участки разведения сил в Донбассе
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РИА Новости

В ОБСЕ сообщили, когда согласуют участки разведения сил в Донбассе

17:36 17.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разведение сил в Донбассе . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новые участки разведения сил в Донбассе будут согласованы в ближайшие недели или месяцы, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.
"По словам "нормандской четверки", должны быть созданы еще три зоны разведения и по ним должно быть принято решение, но обсуждения по этому вопросу еще идут и конкретные аспекты еще не согласованы. Так что это работа, определенно, на ближайшие недели и месяцы", - заявил он.
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Что касается ситуации вокруг линии соприкосновения, то, по оценке координатора, самым важным событием является постройка моста у станицы Луганская. Это удалось сделать благодаря разведению сил. Также в двух других уже существующих зонах были предприняты позитивные шаги.
Лидеры стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.
Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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