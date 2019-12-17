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В Москве за последние девять лет зимой не утонул ни один ребенок
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РИА Новости

В Москве за последние девять лет зимой не утонул ни один ребенок

17:35 17.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За последние девять лет не зарегистрировано ни одного случая гибели детей на водных объектах Москвы зимой, сообщил РИА Новости главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.
"Эффективность профилактической работы подтверждает тот факт, что за последние девять лет не зафиксировано ни одного случая гибели детей на водных объектах в зимний период", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что за прошедший год число происшествий и пострадавших на воде значительно сократилось. За зимний период 2018-2019 годов случилось семь происшествий, удалось спасти восемь человек, один утонул. Годом ранее на водных объектах Москвы было зафиксировано 15 происшествий, утонули четверо.
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