В Москве за последние девять лет зимой не утонул ни один ребенок

"Эффективность профилактической работы подтверждает тот факт, что за последние девять лет не зафиксировано ни одного случая гибели детей на водных объектах в зимний период", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что за прошедший год число происшествий и пострадавших на воде значительно сократилось. За зимний период 2018-2019 годов случилось семь происшествий, удалось спасти восемь человек, один утонул. Годом ранее на водных объектах Москвы было зафиксировано 15 происшествий, утонули четверо.