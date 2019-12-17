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Моралес объяснил, почему не будет выдвигаться на выборах в Боливии
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РИА Новости

Моралес объяснил, почему не будет выдвигаться на выборах в Боливии

17:29 17.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес объяснил в интервью аргентинскому изданию Pagina 12, почему не станет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в стране.
Ранее Моралес прибыл в Аргентину для получения статуса беженца, оттуда он будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах 2020 года. Глава кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил в воскресенье, что Аргентина позволит Моралесу делать политические заявления, в ответ власти Боливии пообещали обратиться в международные инстанции.
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"Почему (бывший вице-президент – ред.) Альваро Гарсия Линера и я сказали, что не будем кандидатами? Чтобы объединить Боливию, чтобы не было конфронтации", - заявил Моралес.
"Мы уже ведем кампанию. Мы проводим некоторые встречи… Я прекрасно понимаю свою ответственность как беженца за то, каким должно быть мое политическое поведение", - отметил Моралес. Он добавил, что кандидат, которого выберет его партия, должен "гарантировать единство (в Боливии) и экономический рост".
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"Когда ведешь кампанию, не будучи кандидатом, получаешь больший авторитет. Не всегда нужно быть кандидатом, чтобы вести кампанию… Я не кандидат. Есть новые лидеры, как мужчины, так и женщины, профессионалы", - добавил он.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
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