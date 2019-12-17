Житель Нижегородской области погиб, упав со снегоката под автомобиль

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Катавшийся на привязанном к автомобилю снегокате юноша погиб под колесами машины в Нижегородской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

"Восемнадцатилетний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander буксировал на ленте снегокат, на котором находился его ровесник. Во время движения юноша упал со снегоката на проезжую часть, где на него наехал автомобиль Ford Focus, двигавшийся в попутном направлении. В результате юноша получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.