Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T17:24+0300
https://ria.ru/20191217/1562499199.html
Житель Нижегородской области погиб, упав со снегоката под автомобиль
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

Житель Нижегородской области погиб, упав со снегоката под автомобиль

17:24 17.12.2019
646
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Катавшийся на привязанном к автомобилю снегокате юноша погиб под колесами машины в Нижегородской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
Происшествие произошла в Арзамасском районе поздно вечером 16 декабря.
Автомобиль скорой помощи
24 сентября, 16:47
В Псковской области ехавший в колонне велосипедистов ребенок погиб в ДТП
"Восемнадцатилетний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander буксировал на ленте снегокат, на котором находился его ровесник. Во время движения юноша упал со снегоката на проезжую часть, где на него наехал автомобиль Ford Focus, двигавшийся в попутном направлении. В результате юноша получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.
113310
Обсудить 0
Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Омск
Мальчика из Омска, стоявшего на гречке, временно отправят в интернат
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Полиция
В Сургуте женщина зарезала сожителя и спрятала тело на балконе
Еда на борту самолета
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов в Россию после праздников
Сотрудники полиции в США
В США арестовали подозреваемого в убийстве журналистки 40 лет назад
Сотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Липецкой области пациентка выпала из машины скорой помощи на трассу
Следственные действия в деревне Химози Ленинградской области
Дети, в чьем доме под Гатчиной нашли арсенал, рассказали о своей жизни
Банкноты номиналом 1000 рублей
В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
В Москве за последние девять лет зимой не утонул ни один ребенок
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Эво Моралес
Моралес объяснил, почему не будет выдвигаться на выборах в Боливии
Президент Татарстана Рустам Минниханов
Минниханов запустил в Instagram голосование за выходной 31 декабря
Прокуратура
В Ижевске подростка будут судить за избиение сверстницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
Лента новостейМолния