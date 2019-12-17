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2019-12-17T17:28+0300
https://ria.ru/20191217/1562499153.html
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
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РИА Новости

Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр

17:24 17.12.2019 (обновлено: 17:28 17.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодсветка Большого театра после реконструкции
Подсветка Большого театра после реконструкции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России детям с ранних лет прививают любовь к классической музыке и балету, и они с удовольствием посещают подобные мероприятия, пишет шведская газета Dagens Nyheter.
Корреспондент издания Анна-Лена Лаурен была удивлена, заметив, что в Большой или Мариинский театр родители приходят вместе со своими отпрысками.

"В России не считают, что высокая культура — это только для взрослых. Напротив. Дети тоже должны ценить балет и классическую музыку", — говорится в статье.

Во время недавнего визита в Санкт-Петербург журналистка вместе с дочерью попала на детское представление в Мариинке. Она отметила, что концерт длился два часа, в течение которых симфонический оркестр играл композиции Модеста Мусоргского, Мориса Равеля, Эдварда Грига и Николая Римского-Корсакова. В представлении были и театральные постановки с участием героев различных сказок.
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"Как минимум сотня детей, которым еще не исполнилось и десяти, спокойно сидели и слушали Грига", — рассказала Лаурен, заметив, что в Швеции их ровесники "уже разнесли бы весь зал".
Через пару месяцев сотрудницу газеты пригласили на "Лебединое озеро" в Большом театре. Она обратила внимание, что в зале было много нарядно одетых детей, хотя "трехчасовой балет с двумя антрактами вовсе не предназначен для них". Однако, по словам Лаурен, в России родители считают, что любовь к балету можно начать прививать ребенку именно с "Лебединого озера".
В материале отмечается, что дети с удовольствием смотрели постановку, а мешали им только "взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны".
Лаурен добавила, что за три часа ее дочка лишь пару раз пожаловалась на слишком длинные танцевальные эпизоды. После представления девочка призналась, что в будущем хочет снова сходить на балет.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Москва. Архивное фото
4 ноября 2018, 19:35Туризм
СМИ развенчали распространенные в США мифы о России
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ШвецияРоссияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Надо европейцам почаще приезжать в Россию, чтобы приобщиться к культуре.
17 декабря, 17:50
Igor Loshkov
8330003
В Швеции разрешено водить детей только в кино, на фильмы с неприличным содержанием??? Поэтому там сейчас уже половина арабов и негров...
17 декабря, 17:37
Vladidmir Kanygin
4040006
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