Папа Римский принял отставку нунция во Франции из-за домогательств

Дело в отношении представителя Ватикана было открыто в январе. Он подозревается в сексуальных домогательствах в отношении молодого сотрудника парижской мэрии во время торжественной церемонии. Впоследствии стало известно, что всего против нунция подано четыре жалобы, причём трое мужчин заявляли о "сексуальных прикосновениях" со стороны папского посланника.