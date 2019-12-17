Папа Римский принял отставку нунция во Франции из-за домогательств

ВАТИКАН, 17 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск принял отставку апостольского нунция во Франции Луиджи Вентуры, сообщает служба печати Святого престола.
Ранее монсеньор Вентура попал в скандал из-за расследовании по статье о сексуальных домогательствах.
Дело в отношении представителя Ватикана было открыто в январе. Он подозревается в сексуальных домогательствах в отношении молодого сотрудника парижской мэрии во время торжественной церемонии. Впоследствии стало известно, что всего против нунция подано четыре жалобы, причём трое мужчин заявляли о "сексуальных прикосновениях" со стороны папского посланника.
В июле Святой престол Вентуру лишил дипломатической неприкосновенности.
Во вторник папа Римский Франциск двумя рескриптами снял режим секретности с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.