Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Москва в очередной раз возглавила сводный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, составленный агентством "РАЭКС-Аналитика", сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Столица уверенно лидирует по таким показателям как инвестиционный потенциал и качество социальной инфраструктуры, а также входит в число регионов с наименьшими инвестиционными рисками, говорится в сообщении.

"Благоприятному инвестиционному климату в значительной степени способствуют меры поддержки, которые оказывает бизнесу правительство Москвы. Например, активно инвестирующие предприятия, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, а также новые инвестиционные проекты могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. На сегодняшний день 109 московских компаний имеют право на различные льготы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города, объем которой на 2020–2022 годы составляет более 2 триллионов рублей.

"Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве", - подчеркнул вице-мэр.

В сообщении отмечается, что Москва сегодня активно реализует комплекс мер по снижению инвестиционных рисков, улучшению делового климата и упрощению административных процедур в сфере инвестиций. При этом власти столицы находятся в постоянном диалоге с реальным сектором экономики, знают его потребности и стараются обеспечить предпринимателей всем необходимым.

"На сегодняшний день созданы условия, при которых предпринимателям выгодно инвестировать в экономику столицы, создавать новые компании на территории Москвы", - рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, по итогам регулярных встреч с бизнесом принимаются решения о развитии механизмов поддержки предприятий реального сектора, расширении существующих льгот и преференций. В частности, осенью был принят законопроект об инвестиционном налоговом вычете.

Пресс-служба также напоминает, что столичный инвестклимат отмечен и в других рейтингах. Так, Москва является лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ от Агентства стратегических инициатив. Кроме того, четвертый год подряд столица возглавляет рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства в России (составляется Минэкономразвития и Национальным центром ГЧП).