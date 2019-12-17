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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-17T17:22+0300
https://ria.ru/20191217/1562499084.html
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ
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РИА Новости

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ

17:22 17.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити". В центре: башни "Империя" и "Город столиц"
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Москва в очередной раз возглавила сводный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, составленный агентством "РАЭКС-Аналитика", сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Столица уверенно лидирует по таким показателям как инвестиционный потенциал и качество социальной инфраструктуры, а также входит в число регионов с наименьшими инвестиционными рисками, говорится в сообщении.
"Благоприятному инвестиционному климату в значительной степени способствуют меры поддержки, которые оказывает бизнесу правительство Москвы. Например, активно инвестирующие предприятия, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, а также новые инвестиционные проекты могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. На сегодняшний день 109 московских компаний имеют право на различные льготы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города, объем которой на 2020–2022 годы составляет более 2 триллионов рублей.
Вид на небоскребы Москва-сити
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"Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве", - подчеркнул вице-мэр.
В сообщении отмечается, что Москва сегодня активно реализует комплекс мер по снижению инвестиционных рисков, улучшению делового климата и упрощению административных процедур в сфере инвестиций. При этом власти столицы находятся в постоянном диалоге с реальным сектором экономики, знают его потребности и стараются обеспечить предпринимателей всем необходимым.
"На сегодняшний день созданы условия, при которых предпринимателям выгодно инвестировать в экономику столицы, создавать новые компании на территории Москвы", - рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, по итогам регулярных встреч с бизнесом принимаются решения о развитии механизмов поддержки предприятий реального сектора, расширении существующих льгот и преференций. В частности, осенью был принят законопроект об инвестиционном налоговом вычете.
Пресс-служба также напоминает, что столичный инвестклимат отмечен и в других рейтингах. Так, Москва является лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ от Агентства стратегических инициатив. Кроме того, четвертый год подряд столица возглавляет рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства в России (составляется Минэкономразвития и Национальным центром ГЧП).
Улица Новый Арбат в Москве
12 декабря, 15:12Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Услуги Москвы по поддержке компаний получили международный сертификат
Ранее сообщалось, что с 2010 по 2018 годы инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций в Россию. За три квартала 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,6 триллиона рублей, что на 10,6% выше показателя аналогичного периода 2018 года.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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