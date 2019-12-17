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Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ
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РИА Новости

Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ

17:17 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд
Верховный суд
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские суды оправдывают 40 процентов обвиняемых в организации и участии в организованном преступном сообществе, констатировал зампред Верховного суда Владимир Давыдов на заседании клуба имени Замятнина.
Он отметил, что эту статью (210 УК РФ) органы предварительного расследования вменяют предпринимателям - "в основу обвинения кладут организационную структуру юрлица ... и получается преступное сообщество". По его словам, это позволяет следователям обойти запрет на арест предпринимателей, помогает дольше держать под стражей и впоследствии добиться более строгого наказания.
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"Суды не очень жалуют эту статью, понимая, что квалификация часто завышена. В прошлом году 40 процентов лиц, которым вменялась эта статья, было оправдано", - сказал судья. По его словам, суды могут вынести решение только на стадии рассмотрения дела по существу, в приговоре, до этого судебный контроль не так эффективен.
В связи с этим Давыдов предложил вновь обдумать идею следственного судьи, который бы рассматривал вопросы об арестах и продлениях, но не рассматривал бы дела по существу. "Необходимо усиливать судебный контроль. В настоящее время контроль в порядке статьи 125 УПК (жалоба на действия следователя) формален и неэффективен", - отметил он.
В России за прошлый год рассмотрены дела 1700 предпринимателей, только 15 процентов из них отправились в колонию, добавил судья.
"В России за прошлый год рассмотрены дела 1700 лиц, относящихся к сфере предпринимательской деятельности, это число меньше, чем в прошлые годы. Дело каждого четвертого прекращено, только 15 процентам назначено наказание в виде лишения свободы. Из чего можно сделать вывод, что практика судов достаточно гуманная", - сказал Давыдов.
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Владимир ДавыдовВерховный суд РФРоссияОбщество
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