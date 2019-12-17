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Аббас призвал разрешить проведение палестинских выборов в Иерусалиме
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РИА Новости

Аббас призвал разрешить проведение палестинских выборов в Иерусалиме

17:15 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
ГАЗА, 17 дек - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал правительство Израиля согласиться на проведение палестинских президентских и парламентских выборов в Восточном Иерусалиме, подчеркнув необходимость обеспечить голосование на всех палестинских территориях, сообщило агентство ВАФА.
"Мы направили официальное письмо правительству Израиля с просьбой дать согласие на проведение выборов в Иерусалиме. Мы очень заинтересованы в проведении выборов, мы хотим сформировать наши законодательные органы, но выборы должны состояться и в Иерусалиме, и на Западном берегу, и в секторе Газа", - цитирует агентство Аббаса.
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Это заявление глава Палестины сделал в своем выступлении на заседании ЦК движения ФАТХ сегодня утром.
"Мы связались со всеми друзьями, особенно с Европейским Союзом, с просьбой повлиять на Израиль в этом вопросе, но до сих пор нет никакого ответа от израильского правительства", - добавил Аббас.
Отсутствие президентского указа о выборах в ожидании ответа от Израиля стало причиной разногласий между движениями ФАТХ и ХАМАС.
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Ранее сообщалось, что палестинская администрация направила Израилю просьбу разрешить проведение выборов в Иерусалиме. Аббас должен издать указ о проведении выборов после решения Израиля допустить голосование в Иерусалиме.
Движение ФАТХ объясняет задержку указа тем, что еще не получено решение Израиля об участии жителей Иерусалима. В свою очередь движение ХАМАС считает, что задержка указа президента Палестины по этой причине не оправдана.
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Махмуд АббасИерусалимХамасФАТХПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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