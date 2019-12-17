Аббас призвал разрешить проведение палестинских выборов в Иерусалиме

ГАЗА, 17 дек - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал правительство Израиля согласиться на проведение палестинских президентских и парламентских выборов в Восточном Иерусалиме, подчеркнув необходимость обеспечить голосование на всех палестинских территориях, сообщило агентство ВАФА.
"Мы направили официальное письмо правительству Израиля с просьбой дать согласие на проведение выборов в Иерусалиме. Мы очень заинтересованы в проведении выборов, мы хотим сформировать наши законодательные органы, но выборы должны состояться и в Иерусалиме, и на Западном берегу, и в секторе Газа", - цитирует агентство Аббаса.
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Это заявление глава Палестины сделал в своем выступлении на заседании ЦК движения ФАТХ сегодня утром.
"Мы связались со всеми друзьями, особенно с Европейским Союзом, с просьбой повлиять на Израиль в этом вопросе, но до сих пор нет никакого ответа от израильского правительства", - добавил Аббас.
Отсутствие президентского указа о выборах в ожидании ответа от Израиля стало причиной разногласий между движениями ФАТХ и ХАМАС.
Ранее сообщалось, что палестинская администрация направила Израилю просьбу разрешить проведение выборов в Иерусалиме. Аббас должен издать указ о проведении выборов после решения Израиля допустить голосование в Иерусалиме.
Движение ФАТХ объясняет задержку указа тем, что еще не получено решение Израиля об участии жителей Иерусалима. В свою очередь движение ХАМАС считает, что задержка указа президента Палестины по этой причине не оправдана.