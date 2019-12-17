Для контроля соцсетей не нужны отдельные законы, заявила глава ОП

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Для контроля деятельности социальных сетей не нужен дополнительный федеральный закон, сейчас наблюдается тренд на самооздоровление и самоограничение, идущие изнутри компаний, считает новый секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Не всегда для решения проблемы нужен какой-то федеральный закон. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но соцсети с огромным количеством участников, с возможностью публичного доступа любого и каждого на эту площадку очень похожи на СМИ. А раз так, значит, на них должны распространяться все те же ограничения, которые есть в действующем законодательстве. Я еще раз напомню, что это ограничения не драконовские, не запретительские, они разумные", - рассказала Михеева в рамках видеоинтервью для прессы.
По мнению главы ОП РФ, все ограничения деятельности соцсетей вытекают из 55-ой статьи Конституции России и соотносятся с "элементарными соображениями безопасности, относящимися к жизни и здоровью населения".
"Если говорить о соцсетях, то мне кажется, что мы сейчас наблюдаем такой очень хороший тренд на самооздоровление и самоограничение. Любой владелец этой соцсети понимает, что такой внутренний контроль, разграничение добра и зла внутри соцсети – это элементарное требование. Мы видим, как реагируют соцсети на просьбе одних пользователей об удалении постов других пользователей, потому что это посягает на честь, достоинства и другие блага", - отметила Михеева.
Предыдущий глава ОП РФ Валерий Фадеев в октябре был назначен советником президента России и председателем СПЧ. Михеева была избрана секретарем ОП РФ на пленарном заседании путем общего голосования членов палаты.