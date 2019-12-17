Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T17:15+0300
https://ria.ru/20191217/1562498753.html
Для контроля соцсетей не нужны отдельные законы, заявила глава ОП
https://cdn23.img.ria.ru/images/156215/52/1562155210_0:177:2890:1802_1036x0_80_0_0_421bb08e0c13709de769ade198882f83.jpg
РИА Новости

Для контроля соцсетей не нужны отдельные законы, заявила глава ОП

17:15 17.12.2019
122
© РИА Новости / Алексей НикольскийЛидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
Лидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Для контроля деятельности социальных сетей не нужен дополнительный федеральный закон, сейчас наблюдается тренд на самооздоровление и самоограничение, идущие изнутри компаний, считает новый секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Не всегда для решения проблемы нужен какой-то федеральный закон. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но соцсети с огромным количеством участников, с возможностью публичного доступа любого и каждого на эту площадку очень похожи на СМИ. А раз так, значит, на них должны распространяться все те же ограничения, которые есть в действующем законодательстве. Я еще раз напомню, что это ограничения не драконовские, не запретительские, они разумные", - рассказала Михеева в рамках видеоинтервью для прессы.
По мнению главы ОП РФ, все ограничения деятельности соцсетей вытекают из 55-ой статьи Конституции России и соотносятся с "элементарными соображениями безопасности, относящимися к жизни и здоровью населения".
"Если говорить о соцсетях, то мне кажется, что мы сейчас наблюдаем такой очень хороший тренд на самооздоровление и самоограничение. Любой владелец этой соцсети понимает, что такой внутренний контроль, разграничение добра и зла внутри соцсети – это элементарное требование. Мы видим, как реагируют соцсети на просьбе одних пользователей об удалении постов других пользователей, потому что это посягает на честь, достоинства и другие блага", - отметила Михеева.
Предыдущий глава ОП РФ Валерий Фадеев в октябре был назначен советником президента России и председателем СПЧ. Михеева была избрана секретарем ОП РФ на пленарном заседании путем общего голосования членов палаты.
Полиция
20 ноября, 11:47
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
410020
Обсудить 0
Лидия МихееваВалерий ФадеевОбщественная палата РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Евгения Уваркина
Липецкий горсовет не рассмотрел вопрос о матерящейся градоначальнице
Ноутбук
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Экоактивистка Грета Тунберг
Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
Дмитрий Песков
В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и Nginx
Автомобиль полиции
В МВД заявили о росте числа преступлений, связанных с порнографией
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке мест на "Союзе"
Верховный суд
Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Валерий Фадеев
Глава СПЧ выступил против политизации экопротеста в Шиесе
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцки
Слуцкий оценил ситуацию в сфере защиты прав человека в России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Еда на борту самолета
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов в Россию после праздников
Валерий Фадеев
В СПЧ предложили создавать рабочие группы по экологическим проектам
Сотрудники полиции в США
В США арестовали подозреваемого в убийстве журналистки 40 лет назад
Президент Татарстана Рустам Минниханов
Минниханов запустил в Instagram голосование за выходной 31 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
Лента новостейМолния