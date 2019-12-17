Для контроля соцсетей не нужны отдельные законы, заявила глава ОП

"Не всегда для решения проблемы нужен какой-то федеральный закон. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но соцсети с огромным количеством участников, с возможностью публичного доступа любого и каждого на эту площадку очень похожи на СМИ. А раз так, значит, на них должны распространяться все те же ограничения, которые есть в действующем законодательстве. Я еще раз напомню, что это ограничения не драконовские, не запретительские, они разумные", - рассказала Михеева в рамках видеоинтервью для прессы.