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В СПЧ предложили создавать рабочие группы по экологическим проектам
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РИА Новости

В СПЧ предложили создавать рабочие группы по экологическим проектам

17:10 17.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
СКОЛКОВО (Московская обл.), 17 дек - РИА Новости. Необходимо создавать рабочие группы общественников под экологические проекты в РФ, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.
"Мы у себя формулируем участие общественности такой формулой - контроль от участия. Я считаю, что участие - самая лучшая форма контроля. Наше мнение - надо создавать рабочие группы по сложным резонансным (экологическим) проектам ещё до того, как проект запущен, только в самом начале, как только есть идея проекта", - сказал Фадеев, выступая на секции "Открытый диалог как форма решения экологических проблем" международного форума "Чистая страна".
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