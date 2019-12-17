В СПЧ предложили создавать рабочие группы по экологическим проектам

"Мы у себя формулируем участие общественности такой формулой - контроль от участия. Я считаю, что участие - самая лучшая форма контроля. Наше мнение - надо создавать рабочие группы по сложным резонансным (экологическим) проектам ещё до того, как проект запущен, только в самом начале, как только есть идея проекта", - сказал Фадеев, выступая на секции "Открытый диалог как форма решения экологических проблем" международного форума "Чистая страна".