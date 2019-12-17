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В США арестовали подозреваемого в убийстве журналистки 40 лет назад
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РИА Новости

В США арестовали подозреваемого в убийстве журналистки 40 лет назад

17:09 17.12.2019
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© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полиция в США с помощью анализов ДНК арестовала подозреваемого в убийстве молодой журналистки, совершенном почти 40 лет назад, сообщает телеканал Fox News.
По данным следствия, 21-летняя Хелен Прушински была похищена и убита в штате Колорадо. Ее тело со следами сексуального насилия было обнаружено 16 января 1980 года. Девушка, которая хотела стать журналисткой, переехала в Денвер за две недели до убийства, чтобы пройти стажировку на местной радиостанции.
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Долгое время у следователей не было никаких ключей для поиска убийцы. Раскрыть преступление помогли современные технологии анализа образцов биологического материала, обнаруженного на теле жертвы.
По обвинению в убийстве девушки в штате Флорида был арестован 62-летний водитель грузовика Джеймс Кертис Клэнтон. Он уже был перевезен в Колорадо и в понедельник появился в суде.
За последнее время это не первый случай, когда американским правоохранителям удается раскрывать преступления, совершенные десятки лет назад, благодаря генетическим тестам.
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