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Госдума определила даты "правчасов" на весеннюю сессию
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РИА Новости

Госдума определила даты "правчасов" на весеннюю сессию

17:09 17.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник утвердила план "правительственных часов" на весеннюю сессию: в 2020 году ожидаются выступления 9 руководителей ведомств, первым 22 января заслушают главу ФАС Игоря Артемьева.
Как следует из постановления, принятого Госдумой, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, как ожидается, выступит перед депутатами 5 февраля. В марте этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал правительственный час с его участием. Главу нижней палаты парламента и депутатов не устроили ответы министра на их вопросы о реализации нацпроектов, Володин раскритиковал министра за то, что тот был не готов ответить на его вопросы. В итоге парламентарии решили перенести правительственный час.
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Также депутаты заслушают доклады главы Минвостокразвития Александра Козлова 19 февраля, министра здравоохранения Вероники Скворцовой - 4 марта, министра просвещения Ольги Васильевой - 18 марта, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова - 13 мая, министра культуры Владимира Мединского - 27 мая, вице-премьера Максима Акимова - 10 июня и министра спорта Павла Колобкова - 8 июля.
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Максим ОрешкинГосдума РФВладимир МединскийВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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