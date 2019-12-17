Кантор: антисемитизм в Европе - симптом гораздо большей проблемы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Участившиеся в Европе случаи проявления антисемитизма - это не просто нападения на евреев, а покушение на всю систему европейских ценностей, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.

"Антисемитизм – это лишь симптом гораздо более острой проблемы. Когда на евреев нападают на улицах только из-за того, что они евреи – это по сути покушение на демократические ценности, закон и исполнительную власть", - заявил Кантор в ходе дискуссии в Европарламенте (ЕП), организованной Рабочей группой ЕП по противодействию антисемитизму.

По словам Кантора, в нынешней ситуации "уже недостаточно слов" со стороны политиков - нужны конкретные действия. Глава ЕЕК призвал лидеров государств заняться проблемой антисемитизма на всех уровнях: законодательном, образовательном, правоохранительном и пенитенциарном.

Он также напомнил о трагедии в немецком городе Галле 10 октября в еврейский праздник Йом Киппур. Тогда от рук правого экстремиста погибли два человека.