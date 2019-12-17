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Религия и мировоззрение
2019-12-17T17:07+0300
https://ria.ru/20191217/1562498330.html
Кантор: антисемитизм в Европе - симптом гораздо большей проблемы
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РИА Новости

Кантор: антисемитизм в Европе - симптом гораздо большей проблемы

11:07 17.12.2019 (обновлено: 17:07 17.12.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Участившиеся в Европе случаи проявления антисемитизма - это не просто нападения на евреев, а покушение на всю систему европейских ценностей, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.
"Антисемитизм – это лишь симптом гораздо более острой проблемы. Когда на евреев нападают на улицах только из-за того, что они евреи – это по сути покушение на демократические ценности, закон и исполнительную власть", - заявил Кантор в ходе дискуссии в Европарламенте (ЕП), организованной Рабочей группой ЕП по противодействию антисемитизму.
По словам Кантора, в нынешней ситуации "уже недостаточно слов" со стороны политиков - нужны конкретные действия. Глава ЕЕК призвал лидеров государств заняться проблемой антисемитизма на всех уровнях: законодательном, образовательном, правоохранительном и пенитенциарном.
Он также напомнил о трагедии в немецком городе Галле 10 октября в еврейский праздник Йом Киппур. Тогда от рук правого экстремиста погибли два человека.
"Как в случае с Галле, насильственный антисемитизм обычно провоцируют подстрекательства, наветы и мифы. В отношении разжигания антисемитской и других форм ненависти должен действовать режим нулевой толерантности. Те, кто сеют ненависть к евреям на словах должны получать более строгое наказание, пока от слов они не перешли к делу", - подчеркнул Кантор.
Установка ханукии у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия
11 декабря, 08:00Религия и мировоззрение
"Мы предупреждали". Немецкие евреи заявили об угрозе для континента
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Религия и мировоззрениеВячеслав Моше КанторНовости - Религия и мировоззрениеМоскваЕвропаВ мире
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