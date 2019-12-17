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2019-12-17T17:18+0300
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Опубликовано видео беспорядков в центре Киева
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РИА Новости

Опубликовано видео беспорядков в центре Киева

17:06 17.12.2019 (обновлено: 17:18 17.12.2019)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео столкновений между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов около здания Верховной рады в Киеве.
На кадрах видно, как толпа людей отходит в сторону гостинцы "Киев" недалеко от здания Рады из-за появившегося дыма.
Телеканал "112" сообщил, что участники митинга также распылили перцовый газ. Кроме того, они устроили потасовку и бросали камни из-за того, что полиция начала демонтировать палатки протестующих.
Сотрудник полиции, пострадавший во время акции протеста у здания Верховной рады в Киеве
Вчера, 16:48
В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады
Ранее появилась информация, что несколько участников потасовки были задержаны, их доставят в управление полиции.
У здания Рады в Киеве проходят несколько акций, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.
Рада приняла этот проект в первом чтении 13 ноября. Если он вступит в силу, то с 1 октября 2020 года украинские физические и юридические лица, территориальные общин и государства появится возможность покупать землю. Собственниками также могут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако в течение года участок нужно будет продать.
Перед началом заседания Верховной Рады Украины, 13 ноября 2019
20 ноября, 08:00
Голод в Ирландии и продажа земли на Украине: опасные параллели
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Верховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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