Опубликовано видео беспорядков в центре Киева

У здания Рады в Киеве проходят несколько акций, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.

Рада приняла этот проект в первом чтении 13 ноября. Если он вступит в силу, то с 1 октября 2020 года украинские физические и юридические лица, территориальные общин и государства появится возможность покупать землю. Собственниками также могут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако в течение года участок нужно будет продать.