Опубликовано видео беспорядков в центре Киева

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео столкновений между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов около здания Верховной рады в Киеве.
На кадрах видно, как толпа людей отходит в сторону гостинцы "Киев" недалеко от здания Рады из-за появившегося дыма.
Телеканал "112" сообщил, что участники митинга также распылили перцовый газ. Кроме того, они устроили потасовку и бросали камни из-за того, что полиция начала демонтировать палатки протестующих.
Ранее появилась информация, что несколько участников потасовки были задержаны, их доставят в управление полиции.
У здания Рады в Киеве проходят несколько акций, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.
Рада приняла этот проект в первом чтении 13 ноября. Если он вступит в силу, то с 1 октября 2020 года украинские физические и юридические лица, территориальные общин и государства появится возможность покупать землю. Собственниками также могут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако в течение года участок нужно будет продать.
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