В Абхазии задержали одного из подозреваемых в стрельбе в центре Сухума

СУХУМ, 17 дек — РИА Новости. Задержан один из подозреваемых в стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.
Ранее сообщалось о том, что 22 ноября неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре города. По данным МВД республики, три человека погибли и трое пострадали. Среди погибших была 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Прокуратура города объявила в розыск одного из подозреваемых Эрика Чкадуа.
"Задержанный санкционирован к содержанию под стражей. Позже появится более подробная информация. Фамилию пока назвать не можем", - сказали в ведомстве.
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