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В Абхазии задержали одного из подозреваемых в стрельбе в центре Сухума
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РИА Новости

В Абхазии задержали одного из подозреваемых в стрельбе в центре Сухума

17:05 17.12.2019
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© SputnikНа месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
© Sputnik
СУХУМ, 17 дек — РИА Новости. Задержан один из подозреваемых в стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.
Ранее сообщалось о том, что 22 ноября неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре города. По данным МВД республики, три человека погибли и трое пострадали. Среди погибших была 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Прокуратура города объявила в розыск одного из подозреваемых Эрика Чкадуа.
"Задержанный санкционирован к содержанию под стражей. Позже появится более подробная информация. Фамилию пока назвать не можем", - сказали в ведомстве.
Министр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба
2 декабря, 20:23
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