В Абхазии задержали одного из подозреваемых в стрельбе в центре Сухума

Ранее сообщалось о том, что 22 ноября неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре города. По данным МВД республики, три человека погибли и трое пострадали. Среди погибших была 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Прокуратура города объявила в розыск одного из подозреваемых Эрика Чкадуа.