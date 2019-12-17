Ростуризм: турпоток из КНР в РФ по итогам года превысит 2 млн человек

По его словам, сегодня средний чек китайского туриста в России составляет порядка 700 долларов. Таким образом, гости из Поднебесной потратят в нынешнем году в России более миллиарда долларов.

Корнеев отметил, что в нынешнем году турпоток из КНР в основном рос благодаря индивидуальным поездкам, объем которых с начала года увеличился на 61% в годовом исчислении. Он не исключил, что уже в ближайшем будущем размеры турпотока увеличатся и благодаря подписанию российско-китайского соглашения о расширении рамок безвизового туризма.

"Мы не видим препятствий к подписанию соглашения уже в 2020 году. Работа в этом направлении идет в установленном порядке. Параллельно мы хотим проработать механизмы безопасности туризма, механизмы защиты от демпинга, механизмы удобной, правильной и юридически прозрачной работы туристических партнеров Китая и России", - сообщил Корнеев.