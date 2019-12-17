Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T17:00+0300
https://ria.ru/20191217/1562498025.html
Россия снова играет полноправную роль в ПАСЕ, заявила глава Ассамблеи
https://cdn23.img.ria.ru/images/155589/08/1555890836_0:118:3077:1848_1036x0_80_0_0_0c441fd6b1afce20539faa1d9cbc71c8.jpg
РИА Новости

Россия снова играет полноправную роль в ПАСЕ, заявила глава Ассамблеи

17:00 17.12.2019
973
© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошли кризисный этап, и теперь Россия играет полноправную роль в Ассамблее, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Открывая встречу, Паскье, поблагодарив спикера Совфеда за прием, обратилась к Матвиенко по имени, назвав "дорогой Валентиной". "Госпожа председатель, дорогая Валентина, если я могу себе позволить к вам так обращаться", - сказала Паскье.
Валентина Матвиенко
Вчера, 16:34
Матвиенко оценила вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
Она обратила внимание, что последняя встреча с Матвиенко прошла весной этого года, когда отношения между Россией и ПАСЕ находились на пике кризиса. На июньской сессии делегации РФ удалось вернуться в зал Ассамблеи после почти четырехлетнего отсутствия.
"Благодаря усилиям мы смогли эту страницу перевернуть, и делегация РФ смогла занять полноправное место", - заявила глава ПАСЕ.
По ее мнению, возвращение России в Ассамблею состоялось только благодаря сотрудничеству и диалогу.
Паскье напомнила, что Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. "Юридическая практика РФ в значительной степени обогатила опыт ЕСПЧ", - добавила она.
Глава ПАСЕ также отметила участие российских парламентариев в работе Ассамблеи.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. ПАСЕ 26 июня нынешнего года в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
6 декабря, 14:59
Комиссия СЕ: вопрос Крыма не должен влиять на полномочия делегации РФ
1050001
Обсудить 2
Лилиан Мори ПаскьеВалентина МатвиенкоЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2" могут достроить в течение месяца, считают в ФРГ
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР заявил о продолжении курса на интеграцию с Россией
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Экс-глава МИД Австрии раскритиковала политику НАТО в отношении России
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал страны, которые "тянут ПАСЕ в прошлое"
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Газодобывающее предприятие на Украине
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в "нормандском формате"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп США прокомментировал резолюцию конгресса по геноциду армян
Здание Федерального казначейства России
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Таможенник на российско-украинской границе
Россия дополнила санкционный список в отношении граждан Украины
Метадон, изъятый в аэропорту Внуково
В Таджикистане объяснили происхождение задержанного в России метадона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
Лента новостейМолния