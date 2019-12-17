Россия снова играет полноправную роль в ПАСЕ, заявила глава Ассамблеи

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошли кризисный этап, и теперь Россия играет полноправную роль в Ассамблее, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Открывая встречу, Паскье, поблагодарив спикера Совфеда за прием, обратилась к Матвиенко по имени, назвав "дорогой Валентиной". "Госпожа председатель, дорогая Валентина, если я могу себе позволить к вам так обращаться", - сказала Паскье.
Она обратила внимание, что последняя встреча с Матвиенко прошла весной этого года, когда отношения между Россией и ПАСЕ находились на пике кризиса. На июньской сессии делегации РФ удалось вернуться в зал Ассамблеи после почти четырехлетнего отсутствия.
"Благодаря усилиям мы смогли эту страницу перевернуть, и делегация РФ смогла занять полноправное место", - заявила глава ПАСЕ.
По ее мнению, возвращение России в Ассамблею состоялось только благодаря сотрудничеству и диалогу.
Паскье напомнила, что Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. "Юридическая практика РФ в значительной степени обогатила опыт ЕСПЧ", - добавила она.
Глава ПАСЕ также отметила участие российских парламентариев в работе Ассамблеи.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. ПАСЕ 26 июня нынешнего года в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.