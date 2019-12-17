Россия снова играет полноправную роль в ПАСЕ, заявила глава Ассамблеи

Открывая встречу, Паскье, поблагодарив спикера Совфеда за прием, обратилась к Матвиенко по имени, назвав "дорогой Валентиной". "Госпожа председатель, дорогая Валентина, если я могу себе позволить к вам так обращаться", - сказала Паскье.

Она обратила внимание, что последняя встреча с Матвиенко прошла весной этого года, когда отношения между Россией и ПАСЕ находились на пике кризиса. На июньской сессии делегации РФ удалось вернуться в зал Ассамблеи после почти четырехлетнего отсутствия.

"Благодаря усилиям мы смогли эту страницу перевернуть, и делегация РФ смогла занять полноправное место", - заявила глава ПАСЕ.

По ее мнению, возвращение России в Ассамблею состоялось только благодаря сотрудничеству и диалогу.

Паскье напомнила, что Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. "Юридическая практика РФ в значительной степени обогатила опыт ЕСПЧ", - добавила она.

Глава ПАСЕ также отметила участие российских парламентариев в работе Ассамблеи.