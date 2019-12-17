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В МВД заявили о росте числа преступлений, связанных с порнографией
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РИА Новости

В МВД заявили о росте числа преступлений, связанных с порнографией

17:05 17.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Количество преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов, за три года выросло в России в полтора раза, сообщил во вторник на заседании Госдумы РФ статс-секретарь, замминистра внутренних дел России Игорь Зубов.
Государственная дума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается упростить расследование по делам об обороте порнографических материалов.
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Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями преступлений
"За прошедшие три года общее число таких зарегистрированных преступлений увеличилось в полтора раза, совершаемых в сети интернет – в три раза", - сказал Зубов.
При этом, по его словам, указанные цифры "не отражают масштабов данного явления".
Как уточнил на заседании член парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров, в России на 25% выросло число нераскрытых преступлений данной сферы.
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