В МВД заявили о росте числа преступлений, связанных с порнографией

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Количество преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов, за три года выросло в России в полтора раза, сообщил во вторник на заседании Количество преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов, за три года выросло в России в полтора раза, сообщил во вторник на заседании Госдумы РФ статс-секретарь, замминистра внутренних дел России Игорь Зубов

Государственная дума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается упростить расследование по делам об обороте порнографических материалов.

"За прошедшие три года общее число таких зарегистрированных преступлений увеличилось в полтора раза, совершаемых в сети интернет – в три раза", - сказал Зубов.

При этом, по его словам, указанные цифры "не отражают масштабов данного явления".