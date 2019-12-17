Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на прошлой неделе докладывал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с динамикой исполнения нацпроектов в 2019 году и сообщил о серьезном отставании расходов бюджета на эти цели от плана - по данным аудиторов, на 1 ноября их исполнение составило всего 67%. Причем некоторые нацпроекты были исполнены менее чем на 20%, а общий объем неисполненных расходов за 10 месяцев достиг рекордной величины – 1 триллиона рублей.

"По поводу процентов неисполнения бюджета, те цифры, которые может быть даже пугающие на первый взгляд - за этими показателями произошло небольшое бюджетное изменение", - сказал Артюхин, выступая на конференции "Достижение национальных целей развития РФ: современные методы и инструменты контроля".

Глава Казначейства объяснил такой результат уходом от авансовых платежей при исполнении государственных контрактов. "В свое время исполнение бюджета в 100% было сделать очень легко через аванс", - напомнил он. Однако, по его словам, в результате бюджет сталкивался с другой проблемой – большим объемом дебиторской задолженности.

"Теперь чтобы предоставить субсидию межбюджетную, либо аванс юридическому лицу, сначала у него должно возникнуть денежное обязательство и лишь в ту секунду предоставляется субсидия и осуществляется кассовый расход", - пояснил Артюхин. Таким образом, кассовое исполнение бюджета стало более качественным и отражает реальные расходы, которые несут получатели средств.

На более качественное исполнение бюджета, по его словам, указывает и снижение остатков неиспользуемых средств на счетах региональных бюджетов. "В свое время у нас остатки на счетах субъектов Федерации достигали к концу года 300–400 миллиардов рублей, а сейчас - 3 миллиарда рублей, в этом смысле исполнение бюджета стало более достоверным", - добавил он.