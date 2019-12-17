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В комитете Госдумы по этике оценили слова депутата о малоимущих
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РИА Новости

В комитете Госдумы по этике оценили слова депутата о малоимущих

16:47 17.12.2019 (обновлено: 16:50 17.12.2019)
46609
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОтари Аршба
Отари Аршба
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Отари Аршба. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по этике Отари Аршба в беседе с РБК заявил, что слова депутата "Единой России" Ирины Гусевой об освобождении малоимущих россиян от НДФЛ были вырваны из контекста.
Как пояснил Аршба, он поднял стенограмму заседания комитета по бюджету и налогам и обнаружил, что там "написано совсем другое".
Аршба уточнил, что эта ситуация произошла два месяца назад.
"Некоторые люди могли вообще не работать, могли сидеть в тюрьме. И вот, выйдя из тюрьмы, они еще будут освобождены от НДФЛ", — процитировал слова Гусевой Аршба.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ирина Гусева выступила против освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). Также она якобы сравнила их с заключенными, которых все время обеспечивает государство.
Позднее Гусева назвала эти сообщения политической провокацией, а также заявила, что ее слова вырвали из контекста.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Вчера, 15:07
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Ирина ГусеваОтари АршбаГосдума РФЕдиная РоссияМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не слишком ли часто чинуши всех рангов жалуются на то, что их нелицеприятные высказывания "вырваны из контекста"? Если бы они умели и могли ясно и понятно излагать свои идеи, то вряд ли было бы столько поводов для подобных утверждений.
17 декабря, 17:31
Ekaterina Bar
10640002
То есть она думает не о том как освободить от налога нуждающихся ,а о том как не освободить категории недостойных по ее мнению граждан . Какая-то круговая порука получается на государственном уровне ,из-за провинившихся страдать будут все.))))
17 декабря, 17:42
Данил Некипелов
5000300
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