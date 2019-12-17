В комитете Госдумы по этике оценили слова депутата о малоимущих

Как пояснил Аршба, он поднял стенограмму заседания комитета по бюджету и налогам и обнаружил, что там "написано совсем другое".

Аршба уточнил, что эта ситуация произошла два месяца назад.

"Некоторые люди могли вообще не работать, могли сидеть в тюрьме. И вот, выйдя из тюрьмы, они еще будут освобождены от НДФЛ", — процитировал слова Гусевой Аршба.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ирина Гусева выступила против освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). Также она якобы сравнила их с заключенными, которых все время обеспечивает государство.