В комитете Госдумы по этике оценили слова депутата о малоимущих

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по этике Отари Аршба в беседе с РБК заявил, что слова депутата "Единой России" Ирины Гусевой об освобождении малоимущих россиян от НДФЛ были вырваны из контекста.
Как пояснил Аршба, он поднял стенограмму заседания комитета по бюджету и налогам и обнаружил, что там "написано совсем другое".
Аршба уточнил, что эта ситуация произошла два месяца назад.
"Некоторые люди могли вообще не работать, могли сидеть в тюрьме. И вот, выйдя из тюрьмы, они еще будут освобождены от НДФЛ", — процитировал слова Гусевой Аршба.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ирина Гусева выступила против освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). Также она якобы сравнила их с заключенными, которых все время обеспечивает государство.
Позднее Гусева назвала эти сообщения политической провокацией, а также заявила, что ее слова вырвали из контекста.